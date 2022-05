Streik legt Kitas in Münster lahm

Foto:

„Sehr geehrte Damen und Herren, bei dem laufenden Arbeitskampf über besser Arbeitsbedingungen im Bereich der Sozial- und Erziehungsdienste, bei dem es natürlich auch ums Geld geht, möchten wir Eltern uns zu Wort melden – denn wir sind beträchtlich verärgert! Wir sind die Eltern und Erziehungsberechtige der Kinder, die in der städtischen Kita Albachten in Münster betreut werden und wir haben neben Erzieher*innen gerade in den beiden vergangenen Jahren der Pandemie für die Gesellschaft unglaublich viel geleistet, in dem wir unsere Kinder daheim betreut haben, unsere bezahlte Arbeit um die von uns für Sie kostenlose Kinderbetreuung herum geplant haben und oft am Limit gewirtschaftet haben.



Darüber hinaus finanzieren wir Eltern und Erziehungsberechtigte nicht nur über Steuern, sondern auch über Kita-Beiträge die Dienstleistungen unserer Erzieher*innen direkt mit.



Mit dem Glauben, auch einmal etwas für „unsere“ Erzieher*innen tun zu können, haben wir uns auf Streik eingestellt – doch wie erklären Sie uns, dass von Ihrer Seite bis auf eine pauschale Ablehnung sämtlicher Forderungen unserer Erzieher*innen keinerlei Gegenangebot von Ihrer Seite erfolgte? Das diese Kämpfe wieder einmal auf dem Rücken der Eltern, Erziehungsberechtigten und deren Kinder ausgetragen werden? Wir wieder privat irgendwie die Betreuung unserer Kinder sicherstellen müssen, nur weil von Ihrer Seite keinerlei Ideen eingebracht werden und sie Streiktage billigend in Kauf nehmen?



Bereits jetzt spürt die Elternschaft den Mangel an Fachkräften, wenn nämlich krankheitsbedingt ganze Kita-Gruppen geschlossen werden müssen und dazu aufgerufen werden muss, Kinder wenn möglich zu Hause zu betreuen - mal wieder!!!!



Wie wollen Sie dem Fachkräftemangel entgegenwirken, den wir als Eltern und Erziehungsberechtigte jetzt bereits spüren, der sich aber in Zukunft verstärken wird, so unattraktiv und unterbezahlt, wie der Erzieher*innenberuf ist?



Wie gedenken Sie Ihren Bildungsauftrag an den Kleinsten zu erfüllen, wenn der Personalschlüssel oftmals nur für die Gewährleistung der Aufsichtspflicht reicht? Das sind Fragen, auf die Sie nicht nur den Erzieher*innen sondern auch und gerade uns Eltern und Erziehungsberechtigten Antworten schuldig sind. Wir wollen, dass unsere Erzieher*innen unseren Kindern auch in Zukunft ausreichend Zeit widmen können und so intensiv mit ihnen arbeiten, wie es ihr Bildungsauftrag verlangt!



Wir erwarten von Ihrer Seite endlich eine konstruktive Mitarbeit bei der anstehenden dritten (!) Verhandlungsrunde am 16. und 17. Mai 2022, da nur so der Tarifkonflikt schnell und ohne weitere Arbeitsniederlegungen beigelegt werden kann!



Ihre Eltern der städtischen Kita in Münster-Albachten“