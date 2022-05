Uniklinik Münster verschiebt OP-Termine

Die Gewerkschaft Verdi hat an den Unikliniken in Nordrhein-Westfalen zu Streiks aufgerufen. Auch am UKM in Münster hat das enorme Auswirkungen: Zahlreiche OP-Termine werden verschoben.

Wegen eines Streiks der Gewerkschaft Verdi wird es in der Uniklinik Münster in den kommenden Tagen zu erheblichen Einschränkungen in den Ambulanzen und bei stationären Aufnahmen kommen. Wie die Uniklinik Münster am Sonntag berichtete, müssen Termine abgesagt oder verschoben werden. Verdi hat für diesen Montag und Dienstag Warnstreiks sowie Streiks für den 4. bis 7. Mai angekündigt. Die Klinik werde betroffene Patientinnen und Patienten so schnell wie möglich informieren.

Nach mehr als zwei Jahren Corona-Pandemie und den bereits bestehenden Personalausfällen stellt der Streik das UKM vor erhebliche Herausforderungen. Daher werde ein extra eingerichteter Krisenstab die Lage tagesaktuell bewerten und die Versorgung in den einzelnen Bereichen steuern. Von den Streiks sind laut UKM alle Universitätskliniken in NRW betroffen.