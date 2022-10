Streit gehört zur Ausbildung

Vor zehn Jahren startete das Zentrum für islamische Theologie an der Universität Münster mit 13 Lehramtsstudierenden, die Religionslehre an staatlichen deutschen Schulen unterrichten wollten. Wer das will, muss mit Jugendlichen umstrittene Fragen in der Gesellschaft diskutieren wollen.

Im Iran herrschen gerade revolutionäre Zustände, entzündet am Kopftuchzwang für Frauen. „Bekennende Musliminnen in Deutschland fordern eher das Recht, hier überall das Kopftuch tragen zu dürfen“, sagt Prof. Mouhanad Khorchide, Leiter des Zentrums für islamische Theologie (ZIT) an der Westfälischen Wilhelms-Universität (WWU) Münster. Die Auseinandersetzung um das Kopftuch im Islam sei beispielgebend für den Diskurs über Gesellschaft, Politik und Religion, der die Arbeit am ZIT über seine jetzt zehnjährige Geschichte hinweg intensiv begleitet.

Am Donnerstag wurde die erste Dekade mit einem Festakt im Schloss gefeiert – Schulministerin Dorothee Feller beglückwünschte die Einrichtung, die wissenschaftlich ausgebildete Lehrerinnen und Lehrer für den islamischen Religionsunterricht an öffentlichen Schulen hervorbringt.

Kontroversen sind Thema der Ausbildung

Der Streit ums Kopftuch oder um den Muezzinruf, der jetzt in Köln von der Ehrenfelder Moschee erschallen darf: Solche Kontroversen sind, so Khorchide, „permanent Thema der Ausbildung“ am ZIT, wo derzeit 700 junge Leute studieren, 65 Prozent sind weiblich. „Wir stoßen diese Debatten ganz bewusst an, denn die Studierenden sollen und müssen später genau solche Fragen mit ihren Schülern diskutieren“, betont Khorchide, der die islamische Theologie als historisch-kritische Wissenschaft lehrt.

Wesentlicher Punkt: „Es geht um das Recht des Individuums in einer pluralistischen Gesellschaft, die Unterschiede aushalten muss“, sagt Philosophie-Professor Michael Quante, Prorektor der Universität. Genau das werde am ZIT eingeübt, wo mittlerweile zwei Professorinnen lehren, eine davon mit dem Schwerpunkt feministische islamische Theologie.

Es werde auch das zentrale Thema auf dem künftigen Campus der Religionen, als Teil des Großprojekts Hüffer-Campus von Uni und FH, der gerade in Nachbarschaft des Hüffer­stifts entsteht. Der Bau habe aktuell sechs Monate Verzögerung, weil wegen der Ausschreibungsrichtlinien, die Festpreise vorsehen, und der realen Preisentwicklung am Bau zunächst kein Unternehmen habe gefunden werden können, das den Rohbau realisiert, wie Prorektor Quante berichtet. Die Arbeiten aber hätten jetzt begonnen. Auf dem Campus der Religionen werden die beiden christlichen theologischen Fakultäten und die islamische Theologie gemeinsam die Gebäude und die Bibliothek nutzen – und sich hier buchstäblich im Alltag näherkommen.

Auf dem Hüffer-Campus werden sich die Religionen noch näher kommen

Unter den 150 muslimischen Religionslehrerinnen und -lehrern, die das ZIT mittlerweile fertig ausgebildet hat, unterrichten drei in Münster – an den Hauptschulen Hiltrup und Wolbeck sowie an der Primusschule. Khorchide: „Das Interesse der Schulen in NRW, solche Lehrkräfte einzustellen, ist sehr groß.“