Streit zwischen Uni und Mitarbeiterin geht weiter

Der Streit geht weiter: Die Uni Münster ist in der juristischen Auseinandersetzung mit einer Mitarbeiterin bereits verurteilt worden. Doch jetzt stehen beide Parteien wieder vor Gericht.

Prozess am Arbeitsgericht

Die WWU befindet sich in einem Rechtsstreit mit einer Mitarbeiterin.

Eine langjährige, promovierte Mitarbeiterin am Graduate Center der Universität war ursprünglich für die Koordination eines neu aufgelegten „Young Professors Program“ (YPP) vorgesehen. Soviel ist zwischen der Mitarbeiterin und der Universität in einem Prozess am Arbeitsgericht Münster unstrittig. Doch dann hat die Universität als Arbeitgeberin diese Aufgabe einer neu eingestellten Mitarbeiterin übertragen.