Studentinnen gründen eigene Naturkosmetik-Firma

Alica Klemm (l.) und Kathrin Fesenmeyer haben aus dem Studium heraus die Naturkosmetik-Firma „Herbsom“ gegründet – sie bieten 550 individuell komponierte Cremes für jeden Hauttyp an.

Für Kosmetik, speziell Naturkosmetik, haben sich Alica Klemm und Kathrin Fesenmeyer schon lange interessiert – so wie viele junge Frauen. Dass aus dem Hobby ein erfolgreiches Geschäftsmodell werden könnte, hatten die beiden Marketing-Studentinnen an der WWU nicht im Sinn – bis sie in einem Uni-Seminar zum Thema Unternehmensgründung eine Projektidee ausarbeiten sollten. Ihre Idee war gut, wie dabei auffiel – und aus Theorie wurde Praxis, aus der Seminaraufgabe das Unternehmen „Herbsom“.