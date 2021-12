Sturmwarnung: Christmas Garden in Münster abgesagt

Am Mittwochabend findet der Christmas Garden im Allwetterzoo Münster nicht statt. Wegen einer Sturmwarnung zieht der Veranstalter die Reißleine.

Wegen einer Sturmwarnung des Deutschen Wetterdienstes fällt der Christmas Garden am Mittwoch (1. Dezember 2021) in Münster aus. Aus Sicherheitsgründen hat sich Veranstalter Fred Handwerker am Nachmittag entschlossen, „das Publikum zu schützen und den Christmas Garden abzusagen“.

Der Deutsche Wetterdienst habe für den Zeitraum von 17 bis 20 Uhr für Münster Sturmböen bis Windstärke 10 vorausgesagt. Die kurzfristige Absage bedauerte der Veranstalter, den Besuchern soll ein Umtausch ihrer Tickets angeboten werden. Sie werden per E-Mail informiert.

Am Donnerstag soll der Christmas Garden im Allwetterzoo dann wieder wie gewohnt stattfinden.