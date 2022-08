Superbiomarkt stellt Antrag auf Schutzschirmverfahren

Der Vorstand der Superbiomarkt AG hat beim Amtsgericht Münster Antrag auf ein Schutzschirmverfahren gestellt. Das Unternehmen muss laut einer Pressemitteilung starke Einbußen hinnehmen. Über ein Schutzschirmverfahren wollen die Verantwortlichen das in Münster ansässige Unternehmen restrukturieren. „Ein entsprechender Antrag beim Amtsgericht wurde nach eingehender Prüfung angenommen“, heißt es in der Mitteilung des Unternehmens.

Notwendig wurde der Sanierungsantrag nach Unternehmensangaben unter anderem durch massive Kostenexplosionen bei Energie und Mietkosten und der gleichzeitigen Preiserhöhung bei vielen Produkten, die so nicht an den Endverbraucher weitergegeben werden konnten.

Geschäftsbetrieb in den Filialen läuft weiter

Der Geschäftsbetrieb läuft in den Filialen uneingeschränkt weiter. „Bei dem Verfahren sind die Gehälter der Mitarbeiter gesichert. Dies war uns besonders wichtig,“ beschreibt Michael Radau als verantwortlicher Vorstand die Situation. Zur Unterstützung hat das Unternehmen nach eigenen Angaben den münsterischen Restrukturierungsexperten und Fachanwalt für Sanierungsrecht Michael Mönig von „Mönig Wirtschaftskanzlei“ zum Generalbevollmächtigten bestellt.

Superbiomarkt Foto: Der Superbiomarkt mit Hauptsitz in Münster ist ein mehrheitlich inhabergeführtes Familienunternehmen. Das Unternehmen wurde 1973 gegründet. Mit der regional ausgerichteten Struktur betreibt das Unternehmen aktuell 30 Superbiomärkte in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen. Insgesamt beschäftigt das Münsteraner Unternehmen mehr als 700 Mitarbeiter. ...

In den kommenden Monaten werde nun weiter an dem in ersten Zügen vorbereiteten Sanierungsplan gearbeitet, mit dem das Unternehmen wieder in die schwarzen Zahlen geführt werden soll, heißt es. Der Plan wird dann dem Gericht und den Gläubigern vorgelegt.