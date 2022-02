Supermarkt und Praxen im „Elephanten“

Der goldene Elefant an der Fassade ist übrig geblieben. Ein „Erdinger“-Logo am Ausleger erinnert an vergangene Diskotheken-Zeiten am Roggenmarkt 15/16. Der „Elephant“ ist Geschichte. Das „Erdinger“ findet sich vielleicht demnächst in einer Kühltheke, wenn die Lebensmittelkette Rewe im Frühjahr unweit des Prinzipalmarktes eröffnet, was durchaus für Diskussionen in Münsters guter Stube sorgt, die von Textilgeschäften geprägt ist.

