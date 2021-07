Surflegende auf Stippvisite

Surf-Legende auf Stippvisite: Robby Naish (r.) signierte am Freitagabend im Cineplex das Board eines Zuschauers und beantwortete Fragen aus dem Publikum.

Der 24-fache Weltmeister im Windsurfen, Robby Naish, ist am Freitagabend in Münsters größtes Kino gekommen, um Joe Berlingers Dokumentation über sein Leben vorzustellen. Bevor „The Longest ­Wave“ gezeigt wurde, erfüllte Naish den Kinobesuchern Autogrammwünsche und stellte sich ihren Fragen.

Die Karriere des 58-jährigen US-Surfers ist außergewöhnlich: 24 WM-Titel, der erste mit 13 Jahren, vier Jahrzehnte Weltklasse-Niveau. Doch nicht nur das Windsurfen, auch Kitesurfen, Stand-up-Paddling und Foil Surfing, die einst nur eine Nische für wenige waren, sind durch ihn zu Sportarten geworden, die sich weltweit durchgesetzt und Millionen von Fans gefunden haben.

Schwerer Beckenbruch, Scheidung, finanzielle Nöte

Seine lebenslange Mission, etwas zu erreichen, was noch keinem vor ihm gelang, führte ihn zu seiner jüngsten Unternehmung, heißt es in einer Film-Ankündigung. Der für einen Oscar nominierte Filmemacher Joe Berlinger begleitete Naish auf seiner Reise quer über den Globus. Das Ziel: die längste Welle der Welt zu meistern. In dem Dokumentationsfilm kommt ganz unerwartet auch Naishs verletzliche Seite – als Sportler, als Mentor und auch als Vater – zum Vorschein, wie Naish einen Tag nach dem Besuch im Cineplex im Aktuellen Sportstudio im ZDF erklärte. „The Longest Wave“ sei mehr als nur ein Sportfilm, sagte Naish. Der Film zeigt nicht nur die sportlichen Erfolge, sondern auch die Hürden, die Naish außerhalb seines Berufs meistern muss.

Surf-Legende Robby Naish (r.) war am Freitag zu Gast im Cineplex. Der 24-fache Weltmeister im Windsurfen präsentierte Joe Berlingers Dokumentationsfilm über sein Leben und den Versuch, die längste Welle der Welt zu meistern. Foto: Matthias Ahlke Robby Naish (l.) erfüllte den Kino-Besuchern Autogrammwünsche und stellte sich den Fragen der Besucher vor der Filmvorführung. Foto: Matthias Ahlke Pandemiebedingt wurden zwischen den Besuchergruppen Plätze freigelassen. Im Film kommt ganz unerwartet auch Naishs verletzliche Seite – als Sportler, als Mentor und auch als Vater – zum Vorschein. Denn The Longest Wave ist mehr als nur ein Sportfilm. Er zeigt nicht nur die Erfolge, sondern auch die Hürden, die der legendäre Sportler Naish außerhalb seines Berufs meistern musste. Foto: Matthias Ahlke Wann trifft man schon mal einen 24-fachen Weltmeister? Einige Zuschauer nutzten die Gelegenheit, um sich ein Autogramm von dem US-amerikanischen Sportler zu holen. Foto: Matthias Ahlke Auch bei der Promo-Tour durch Deutschland hat der 58-jährigen Surf-Star sein Brett stets dabei. Hier steht er am Ufer des Eisbach in München, um dann auf der Eisbachwelle im Englischen Garten zu surfen. Foto: picture alliance/dpa | Felix Hörhager Rückblick: 2006 zeigte Windsurf-Legende Robby Naish sein Können in den Wellen vor Westerland auf der Nordseeinsel Sylt während des Surf Wolrd Cups. Foto: picture-alliance/ dpa | DB Bootz Hoc Er kann aber nicht nur Windsurfen: 2014 ist Robby Naish in Hamburg bei einem Fototermin mit einem Stand Up Paddle Board auf einem Alsterfleet unterwegs. Foto: dpa | Christian Charisius

Nur wenige Wochen, bevor der erste Versuch, die längste Welle zu reiten, starten sollte, zog Naish sich beim Surfen einen Beckenbruch zu – ein Unfall, der auch tödlich hätte enden können. Während Naish eine Scheidung und finanzielle Schwierigkeiten bewältigen muss, nimmt sein Ziel, aufs Wasser zurückzukehren, neue Bedeutung für ihn an. Das Ergebnis ist ein persönliches Porträt von Siegeswillen und Hingabe, von sportlichen Triumphen und Momenten der Selbstfindung, heißt es.