Süße Speise, bitteres Ergebnis

In der münsterischen Parteizentrale der Partei Die Linke wurde am Sonntagabend gezittert. Dabei war für Linken-Kreissprecher Jens Feldmann bereits vor dem Wahlabend offensichtlich, dass es zumindest nicht zu einem rot-grün-roten Bündnis im Bund kommen würde.

Gedrückte Stimmung herrschte bei Münsters Linken, als die erste Prognose um 18 Uhr über die Bildschirme in der Parteizentrale in der Achtermannstraße flimmerte. 5,0 Prozent – der Einzug in den Bundestag in akuter Gefahr, dazu ein rot-grün-rotes Bündnis in weiter Ferne.

Mit einer derartigen Regierungskonstellation hatten Münsters Linke aber wohl eh nicht gerechnet. Zu oft hätten SPD und Grüne im Vorfeld einer linken Politik widersprochen – und im Gegenzug durchblicken lassen, dass man lieber mit der FDP ein Regierungsbündnis bilden würde, so der neue Kreissprecher Jens Feldmann.

Impressionen vom Wahlabend in Münster Maria Klein-Schmeink wird bejubelt: Die Direktkandidatin der Grünen ist die klare Wahlsiegerin. Foto: Oliver Werner Bei der Wahlparty der Grünen herrschte gute Stimmung. Foto: Oliver Werner Applaus gab es am Abend auch bei der SPD mit Svenja Schulze. Foto: Oliver Werner Svenja Schulze (rechts) hat zwar nicht das Direktmandat gewonnen, zieht aber trotzdem in den Bundestag ein. Foto: Oliver Werner Applaus bei der SPD Foto: Oliver Werner Auch Dr. Stefan Nacke wurde im Rathaus mit Applaus begrüßt. Foto: Oliver Werner Die CDU hatte ihren Wahlkampf in Münster auf den Gewinn des Direktmandats ausgelegt. Foto: Oliver Werner Die Stimmung bei der Wahlparty CDU war verhalten. Foto: Oliver Werner Oberbürgermeister Markus Lewe, seine Frau Maria und Ruprecht Polenz studieren die Wahlergebnisse im Rathaus. Foto: Oliver Werner Carina Beckmann (Volt; l.) und Svenja Schulze am Wahlabend im Rathaus Foto: Oliver Werner Ruprecht Polenz am Wahlabend im Rathaus Foto: Karin Völker Die Sprecher des grünen Kreisverbandes, Julia Burkhardt und Jörg Rostek, bei der Wahlparty im Floyd-Café Foto: Karin Völker Maria Klein-Schmeink (r.) wird im Rathaus bejubelt. Sie hat das erste grüne Direktmandat in Münster gewonnen. Foto: Oliver Werner Maria Klein-Schmeink bei der Wahlparty der Grünen. Die Partei hat sowohl bei den Erst- als auch bei den Zweitstimmen gewonnen. Foto: Oliver Werner Jochen Temme führte als Moderator durch die Wahlveranstaltung im Rathaus. Foto: Oliver Werner 700 freiwillige Helferinnen und Helfer öffneten im Freiherr-vom-Stein-Gymnasium über 100.000 Briefwahlumschläge. Foto: Oliver Werner Carina Beckmann (vorne, 2.v.l.) war die Direktkandidatin für die Partei Volt. Foto: Joel Hunold Klaus Kretzer, Direktkandidat der FDP, freute sich über das zweistellige Ergebnis seiner Partei in Münster. Foto: Joel Hunold Im Rathaus hatten sich nicht sehr viele Besucherinnen und Besucher eingefunden, um die Präsentation der Wahlergebnisse zu verfolgen. Foto: Oliver Werner Wahlsiegerin Maria Klein-Schmeink (r.) wird im Rathaus bejubelt. Foto: Oliver Werner Applaus bei der SPD mit Svenja Schulze (2.v.r.) Foto: Oliver Werner Bei der Wahlparty der SPD herrschte gute Stimmung. Foto: Oliver Werner

Das schwache Abschneiden bei den Wählern sah Feldmann vor allem im Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Olaf Scholz und Armin Laschet begründet. „Viele wollten einen Kanzler Armin Laschet verhindern und haben daher vermutlich strategisch gewählt“, so Feldmann.

Sawilla vermisst progressive Mehrheit

Kira Sawilla (21), Münsters Direktkandidatin für die Linke, die eigens süße Zimtschnecken für das vegane Büffet mit in die Achtermannstraße gebracht hatte, sprach für Münster von einem engagierten Wahlkampf, bei dem man nicht zuletzt einige junge Menschen an die Politik herangeführt habe. Zu der verpassten Chance auf ein rot-grün-rotes Bündnis sagte Sawilla, es sei schockierend, keine progressive Mehrheit für den Bundestag zu haben.