Svenja Schulze bleibt im Kabinett - und im Zentrum der Macht

Svenja Schulze (SPD) bleibt Bundesministerin. Im Kabinett des designierten Bundeskanzlers Olaf Schulz muss sie sich künftig an anderer Stelle als bislang mit dem Klimawandel beschäftigen. So jedenfalls sieht unserer Kommentator die neuerliche Berufung der Münsteranerin.

Die vormalige Bundesumweltministerin Svenja Schulze aus Münster darf auch in den kommenden vier Jahren am Kabinettstisch in Berlin Platz nehmen. Herzlichen Glückwunsch!