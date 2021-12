Svenja Schulze bleibt Ministerin

Vorstellung der SPD-Minister- und Ministerinnenriege im Kabinett der künftigen Ampelkoalition: Die bisherige Umweltministerin Svenja Schulze aus Münster (r.) bleibt als Ministerin für Entwicklung und wirtschaftliche Zusammenarbeit am Kabinettstisch.

Es ist 10.15 Uhr, als Olaf Scholz, der künftige Kanzler, am Montagmorgen im Berliner Willi-Brandt-Haus Svenja Schulze aufruft. Der Name der Münsteranerin, bisher Umweltministerin der „Groko“, ist der letzte, den Scholz in der Pressekonferenz, bei der er die SPD-Ministerriege seiner Ampelkoalition vorstellt, auf die Bühne ruft.