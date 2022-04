Syrer bilden größte ausländische Gruppe

Unter den Menschen, die in Münster leben, aber keinen deutschen Pass haben, bilden Syrerinnen und Syrer die größte Gruppe. Das geht aus einer jetzt veröffentlichten Statistik von IT NRW.

In Münster leben fast 35 000 Menschen ohne deutschen Pass.

Ende 2021 lebten in Münster 34 864 Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit. Das sind knapp 300 mehr als ein Jahr zuvor, wie das statistische Landesamt IT NRW berichtet. Die Ergebnisse basieren auf Daten des Ausländerzentralregisters, das beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge geführt wird. Erfasst werden nur Personen, die ausschließlich eine ausländische Staatsangehörigkeit besitzen und sich mindestens drei Monate in Deutschland aufhalten, betont die Behörde.

Die meisten ausländischen Mitbürger in Münster stammen aus Europa. Mit knapp 20 000 blieb ihre Zahl gegenüber dem Vorjahr fast unverändert. Die stärksten Gruppen bilden hier Polen (2300 Personen), gefolgt von Menschen aus der Türkei (1750), Portugal (1505), Italien (1370) und der Russischen Föderation (1010).

Am Stichtag 31. Dezember 2021 – also vor Ausbruch des Ukraine-Krieges – lebten in Münster zudem 450 Ukrainerinnen und Ukrainer. Seit Kriegsbeginn sind rund 2000 hinzugekommen.

Mehr als 10 000 Menschen aus Asien

Die zweitgrößte Gruppe unter den Menschen mit ausländischem Pass bilden Personen aus Asien (10 415). Hier kommen die meisten Menschen aus Syrien. Die 3470 Syrerinnen und Syrer bilden zugleich die stärkste ausländische Gemeinde in Münster. 915 Menschen haben einen irakischen Pass. 710 Wahl-Münsteraner stammen aus Afghanistan, 645 aus dem Iran, 550 aus China.

Auf dem dritten Platz folgt Afrika, 2760 Personen haben einen Pass von diesem Kontinent – darunter 215 einen marokkanischen, 195 einen nigerianischen.

Nur 620 aus Nord- oder Südamerika

620 Wahl-Münsteraner haben einen nord- oder südamerikanischen Pass. Unter ihnen sind 140 Brasilianer und 155 US-Amerikaner. 45 Menschen sind in Australien oder Ozeanien gemeldet, weitere 195 staatenlos oder von ungeklärter Herkunft.

Die kleinsten ausländischen Gemeinden bilden Menschen aus Zypern und Malta (jeweils fünf Personen), Luxemburg (zehn) sowie Estland, Kongo und Togo (jeweils 15).

NRW-weit bildeten 2021 türkische Staatsbürger die größte ausländische Gruppe, gefolgt von Syrern, Rumänen und Afghanen.