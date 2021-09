„Szene am Bremer Platz ist aggressiver“

Münster

Gesteigerte Aggressivität in der Alkohol- und Drogen-Szene am Bremer Platz hat die Polizei in jüngerer Zeit festgestellt. Das spürten die Beamten auch bei einer Razzia am Donnerstag. Die Polizei will das Bahnhofsumfeld besonders im Blick halten.

Von Dirk Anger