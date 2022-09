Täter nach Raub gestellt - Polizei sucht Geschädigte

Nach einem räuberischen Diebstahl Anfang Juli Am Kanonengraben Ecke Promenade ist die Polizei auf der Suche nach zwei unbekannten Geschädigten. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hielten den bisherigen Erkenntnissen zufolge drei Männer die Unbekannten, die auf einem Elektroroller unterwegs waren, in Höhe der Promenade an. Zwei von ihnen lenkten die Geschädigten ab, während der dritte einem das Smartphone aus der Hosentasche zog.

Täter-Trio flüchtete zunächst

Der Mann reagierte sofort und sprach den Täter an. Als Reaktion schlug dieser ihm mit der Faust in das Gesicht. Seinen Begleiter stießen sie zu Boden. Anschließend flüchtete das Trio zunächst. Alarmierte Polizisten nahmen zwei von ihnen noch in der Nähe fest. Die Geschädigten waren allerdings verschwunden. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 bei der Polizei zu melden.