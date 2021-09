Der Tagestreff für obdachlose Menschen in der ehemaligen Wartburgschule am Coesfelder kreuz kann ab dem heutigen Freitag wieder eröffnen. Dieses Signal gab jetzt die Stadtverwaltung. Sie hatte auf Wunsch nahezu aller Parteien im Sozialausschuss geprüft, ob das in der Corona-Zeit für eine gewisse Zeit eingerichtete Angebot weiter bestehen könnte. Der Tagestreff war zum Leidwesen seiner regelmäßigen Besucher Ende August geschlossen worden.

In der Wartburgschule werden die in prekären Verhältnissen lebenden Besucher mit Mahlzeiten, sozialer Beratung und sanitären Einrichtungen versorgt. Pro Monat fallen nun laut Verwaltung Kosten in Höhe von rund 35 000 Euro an.