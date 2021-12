Tägliche Impfmöglichkeiten in Münster

Eine Impfung gegen das Coronavirus ist in Münster aktuell an jedem Wochentag möglich - auch an den Wochenenden. Die Stadt weist auf mehrere Impfaktionen hin. In der Impfstelle im Jovel gibt es aber zunächst keine freien Termine mehr.

In Münster sind an jedem Wochentag Corona-Impfungen möglich.

Je mehr Impfstoff das Land zur Verfügung stellt, desto mehr Impfmöglichkeiten ergeben sich auch für die Bürgerinnen und Bürger Münsters: Am kommenden Sonntag (12. Dezember) bietet laut Mitteilung der Stadt beispielsweise die Hilfsorganisation der Malteser im Malteserzentrum am Daimlerweg 33 eine Impfaktion an. Zwischen 11 und 15 Uhr können dann alle nicht-schwangeren Personen (über 30 Jahre) Erst-, Zweit- und Auffrischimpfungen mit dem Moderna-Impfstoff erhalten. Die Stadt Münster unterstützt mit Impfstoff und Material. Für die Impfung ist eine vorherige Terminbuchung unter https://malteser-muenster.de/impfen notwendig.

"Im Zusammenspiel mit den zahlreichen weiteren städtischen und kassenärztlichen Impfaktionen im Stadtgebiet gibt es aktuell so an jedem Tag der Woche Möglichkeiten zur Vervollständigung des Impfschutzes", heißt es in der Mitteilung der Stadt. Dazu gehören unter anderem das samstägliche Adventsimpfen mehrerer Hausärztinnen und Hausärzte (https://www.corona-kvwl.de/patienteninfos/corona-schutzimpfung/advents-impfen) sowie individuelle Angebote verschiedener Pfarrgemeinden und Praxen (z.B. "Impf-Drive-In") in den Stadtteilen.

Zunächst keine freien Termine im Jovel

Bei der jüngsten Impfaktion der Koordinierenden Covid-Impfeinheit (KoCI) am Mittwoch in Kinderhaus wurden 77 Personen geimpft, derer 70 waren "Boosterimpfungen". Auch an diesem Donnerstag (9. Dezember) steht die KoCI von 13 bis 17 Uhr im Pfarrzentrum St. Josef (Kristiansandstraße) bereit.

In der städtischen Impfstelle Jovel am Albersloher Weg sind alle 4500 Termine dieser Woche ausgebucht. Im Laufe des morgigen Freitags wird eine hohe vierstellige Zahl neuer Termine für die kommende Woche im Buchungsportal unter www.impfen.ms eingestellt. Die Öffnungszeiten bleiben unverändert.

Noch keine Informationen über Kinderimpfungen

Ob die vom Land angekündigten Kinderimpfungen ab dem 17. Dezember auch in den städtischen Impfstellen möglich sind, ist laut Mitteilung der Stadt abhängig von der zeitnahen Anpassung der Impfverordnung und entsprechender Impfstofflieferungen. Hierzu hat die Stadt Münster noch keine weiteren Informationen aus dem Gesundheitsministerium erhalten. "Sobald diese vorliegen, können die Planungen entsprechend der Rahmenbedingungen zur Umsetzung gebracht werden", teilt die Stadt mit