Tankstellen-Betreiber rechnet mit großem Andrang

Der Tankrabatt läuft aus. An Münsters Tankstellen sorgt das für ordentlich Betrieb. Ein Branchenkenner geht derweil davon aus, dass die Preise direkt am Donnerstag (1. September) wieder deutlich steigen werden.

Ein Mann tankt an einer Tankstelle Benzin. Der Tankrabatt läuft aus – das lässt die Preise steigen.

An Münsters Tankstellen ist in diesen Tagen viel los – der Grund liegt auf der Hand. Ende des Monats läuft der Tankrabatt aus, der die Verbraucher zuletzt je Liter Benzin mit rund 35 Cent (Senkung der Energiesteuer zuzüglich der Ersparnis bei der Mehrwertsteuer) und bei Diesel um rund 17 Cent (14/3 Cent) entlastete. Die Spritpreise werden also aller Voraussicht nach wieder steigen – mancher Verbraucher reagiert darauf mit nicht erlaubten Mitteln.