„Tatort“ Münster sucht Wohnung für Dreharbeiten

Am 5. März läuft im ARD die nächste Folge des „Tatort“ Münster mit dem Titel „MagicMom“ – die Vorbereitungen für die darauffolgende Episode haben bereits begonnen. Vom 27. bis zum 29. März soll in Münster die neueste Folge gedreht werden. Dafür sucht die Produktionsfirma Molina Film GmbH nun eine „große und hochwertige Wohnung“ im Stadtgebiet von Münster.

Die Wohnung soll das Zuhause eines Starautors und ehemaligen Mitschülers von Kommissar Frank Thiel (Axel Prahl) darstellen. Gesucht wird dafür eine mindestens 130 Quadratmeter große Wohnung mit moderner, offener Architektur sowie einem reduzierten Einrichtungs- beziehungsweise Dekorationsstil, heißt es in einer Pressemitteilung dazu. Auch ein großes, loftartiges Büro, ein Atelier oder ähnliches gewerbliches Gebäude seien für die Dreharbeiten interessant.

Wohnungsbesitzer könnten „Tatort“-Stars kennenlernen

In der Ausschreibung heißt es zudem, dass die Wohnung in Münster über eine Terrasse, einen Balkon oder eine Loggia verfügt und in Sichtweite eines anderen Gebäudes liegen sollte. Von dort aus werde in die Wohnung gefilmt. Zudem sieht das Drehbuch für die Folge einen Schusswechsel vor. Für den „Tatort“ wurde in der Vergangenheit schon an vielen verschiedenen Drehorte in und außerhalb von Münster gedreht.

Die Produktionsfirma teilt zudem mit, dass bei Objekten mit mehreren Eigentümern im Vorfeld das Einverständnis der Eigentümergemeinschaft und etwaiger Mieter einzuholen ist. Ein Teil der Dreharbeiten für den „Tatort“ Münster werden auch im Treppenhaus, dem Aufzug oder in den Hausfluren des Gebäudes stattfinden. Den Besitzern der Wohnung wird eine branchenübliche Motivmiete gezahlt. Zudem sei es möglich, die Hauptdarsteller Axel Prahl und Jan Josef Liefers während der Dreharbeiten kennenzulernen.

Interessenten, die ihre Wohnung für den Dreh zur Verfügung stellen möchten, können sich ab sofort mit aussagekräftigen Fotos unter locations@molinafilm.de oder filmservice@stadt-muenster.de bewerben. Bislang wurden 42 Folgen für den „Tatort“ Münster ausgestrahlt.