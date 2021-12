Tausende Kontrollen und viele Einsatzstunden

Der Kommunale Ordnungsdienst hat laut städtischer Mitteilung in der Vorweihnachtszeit auf den münsterischen Weihnachtsmärkten bei knapp 30.000 Personen und Betrieben den 2G-Status kontrolliert. Mit Unterstützung der Verkehrsüberwachung waren die Ordnungshüter in der Vorweihnachtszeit auf den Märkten insgesamt 4608 Stunden im Einsatz. Dazu kamen Kontrollen der Betreiber an den Ständen. Auch die Polizei habe Stichproben gemacht, heißt es weiter.

Norbert Vechtel, Leiter des Ordnungsamtes der Stadt, zieht eine positive Bilanz des Einsatzes in der Vorweihnachtszeit: "Insgesamt hielten die Besucher und Besucherinnen mit großer Mehrheit die Corona-Regeln ein", sagt Vechtel. Bei Verstößen verhängte die Stadt empfindliche Geldbußen bis zu 250 Euro. "Es erfolgten auch Platzverweise", so Vechtel.

Marktflächen wurden ausgeweitet

Krisenstabsleiter Wolfgang Heuer: "Bei entsprechenden Rahmenbedingungen und mit verantwortlich denkenden Menschen, die mitziehen, ist auch in der Pandemie Einiges möglich. Durch das gute Zusammenwirken aller Kräfte ist es zu keinem nennenswerten Schadensfall gekommen, das Virus fand hier kein gastfreundliches Betätigungsfeld."

Coronabedingt sind Flächen der Märkte, etwa auf der Stubengasse oder vor der Überwasserkirche, ausgeweitet worden, um die Abstände von Ständen zu vergrößern. Verzehr- und Kunstgewerbestände sind neu verteilt worden, um insbesondere vor den Verzehrständen mehr Freiflächen zu schaffen, damit die Mindestabstände eingehalten werden konnten.

Poller stehen ganzjährig zur Verfügung

Zur Lenkung des Besucherverkehrs trugen zusätzliche Verkehrshelfer, die Umleitung des Busverkehrs und die Sperrstellen in der Innenstadt bei. "Die neuen Sperrstellen am Michaelis- und Domplatz, am Überwasserkirchplatz sowie die Absperrpoller auf der Rothenburg und am Aegidiimarkt haben sich im Einsatz besonders bewährt", sagt Norbert Vechtel.

Münsters Weihnachtsmärkte sind eröffnet X-MS: Auf dem Harsewinkelplatz findet erstmals ein Weihnachtsmarkt statt. Foto: Oliver Werner Die Klemensstraße ist für den Verkehr gesperrt. Foto: Oliver Werner Der Stand des Kinder-Hilfswerks Unicef auf dem Harsewinkelplatz Foto: Oliver Werner Kunsthandwerk und Kulinarisches präsentieren die Händler auf dem Syndikatplatz. Foto: Oliver Werner Nussknacker bietet dieses Paar im Rathausinnenhof an. Foto: Oliver Werner Kleine und große Könige lassen sich unter dem Stadthaus finden. Foto: Oliver Werner Strahlender Sonnenschein auf der Heinrich-Brüning-Straße Foto: Oliver Werner Südtiroler Krippen und Weihnachtsfiguren verkauft diese Händlerin im Rathaus-Innenhof. Foto: Oliver Werner Das Ordnungsamt kontrolliert die Besucher... Foto: Oliver Werner ...und auch die Händler nach der Coronaverordnung. Foto: Oliver Werner Leckere Bratwurst gibt es bei Köhne. Foto: Oliver Werner Oberbürgermeister Markus Lewe eröffnete die Weihnachtsmärkte vor St. Lamberti. Foto: Oliver Werner Schicke Autos dienen als Straßensperren. Foto: Oliver Werner Dichtes Gedränge herrschte nur bei der Eröffnung auf dem Prinzipalmarkt. Foto: Oliver Werner Der Lichtermarkt St. Lamberti im Abendlicht. Foto: Oliver Werner Besuchermagnet ist das Weihnachtsdorf am Kiepenkerl. Foto: Oliver Werner Die Giebelhüüskesmarkt an der Überwasserkirche ist ebenfalls ein beliebt. Foto: Oliver Werner Nicole Winter verkauft selbstgemachten Schmuck im Aegidiimarkt. Foto: Oliver Werner Beleuchtete Hirsche empfangen die Besucher am Aegidiimarkt. Foto: Oliver Werner Galaxy Brass eröffnete die Weihnachtsmärkte mit Blasmusik. Foto: Oliver Werner Galaxy Brass eröffnete die Weihnachtsmärkte mit Blasmusik. Foto: Oliver Werner Galaxy Brass eröffnete die Weihnachtsmärkte mit Blasmusik. Foto: Oliver Werner Kunst mit Münstermotiven verkauft dieser Händler im Kiepenkerl-Weihnachtsdorf. Foto: Oliver Werner Leckeren Flammkuchen backt dieses Paar auf dem Markt an der Überwasserkirche. Foto: Oliver Werner Apfelchips und Spirituosen sind hier die Spezialität. Foto: Oliver Werner

Die Poller stehen ganzjährig zur Verfügung und könnten auch andere öffentliche Veranstaltungen schützen. Zur Gefahrenabwehr baute das Technische Hilfswerk zudem an einigen Sperrstellen im Auftrag der Stadt Wassertanks (Indutainer) auf.

Über Absage nachgedacht

Viele Städte hatten ihre Weihnachtsmärkte bereits im Vorhinein abgesagt und andere zogen im Verlauf nach. "Vor allem die Schließung des Weihnachtsmarktes in Osnabrück rückte auch Überlegungen zur Schließung der Weihnachtsmärkte in Münster in den Fokus", berichtet Vechtel.

Doch aufgrund der verhältnismäßig guten Corona-Lage in Münster, der niedrigeren Besucherfrequenz der Weihnachtsmärkte und der guten Umsetzung und Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen konnten in Münster die Weihnachtsmärkte fortgesetzt werden.

2G-Regel plus Maskenpflicht

Damit das möglich wurde, verstärkte das Ordnungsamt die Kontrollen und verschärfte die Präventionsmaßnahmen. So führte die Stadt zusätzlich zur 2G-Regel eine Maskenpflicht auf den Weihnachtsmärkten und an stark frequentierten Bereichen der Innenstadt ein.

Auch die Situation im Handel in den zurückliegenden Wochen wird vonseiten der Stadt als durchweg verantwortlich und gut organisiert bewertet. Auch hier habe es keinen relevanten Corona-Störungen gegeben, die Menschen hätten sich in den Geschäften sicher bewegt. Hier wie auch auf den Weihnachtsmärkten sei ein überaus großes Verständnis für Maßnahmen und Kontrollen spürbar gewesen, heißt es abschließend.