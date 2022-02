Taxifahrer trauern um ihren beim Sturm verunglückten Kollegen

Der Unfalltod eines geschätzten Kollegen lässt die Taxifahrer in Münster auch Tage später nicht kalt. Der vierfache Familienvater hatte am Freitagabend gestrandete Bahnfahrer nach Emden gebracht, sein Taxi wurde auf dem Rückweg auf der B 54 von einem Baum getroffen.

Das verunglückte Taxi auf der B 54 bei Altenberge, in dem ein Fahrer aus Münster am Freitagabend ums Leben kam. Er hatte zuvor gestrandete Bahnfahrer ans Ziel gebracht.

Der Fall eines Taxifahrers aus Münster, der bei einem Unfall durch einen herabstürzenden Baum auf der B 54 am Freitag bei Altenberge ums Leben kam, wühlt die Branche auf. Zum einen, weil der Verstorbene – ein 56-jähriger vierfacher Familienvater – in den Augen der Kollegen besonders hilfsbereit war. Das bestätigt auch sein Chef Nevzat Onur aus Münster. Doch auch die generelle Lage der Taxifahrer angesichts der vielen Stürme und Unwetter in letzter Zeit rückt dadurch in den Fokus.