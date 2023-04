TC Albachten hat neue Vorsitzende

Die Vakanz ist beendet: Der Führungsposten beim TC Albachten ist wieder besetzt. Mit einstimmigem Votum wurde eine Frau an die Spitze des Tennisclubs gewählt.

Der TC Albachten hat wieder eine Führungsperson: Bei der Jahreshauptversammlung wurde Antje Essmann zur neuen ersten Vorsitzenden der Albachtener Tennisfreude gekürt. Die Wahl fiel einstimmig aus. Der Posten an der Spitze des Vereins war zuvor unbesetzt.

Auch bei der Besetzung der anderen Vorstandsämter gab es keine Gegenstimmen. Die Wiederwahl von Geschäftsführer Marc Nosthoff-Horstmann, Kassenwart Rüdiger Kock, Sportwart Oliver Himmelmann und Jugendwartin Vrushali Hadlich fiel ebenfalls einstimmig aus.

Hecken an Zäunen durch Kiesbetten ersetzt

Während der Versammlung im Clubheim, an der eine Vielzahl an Mitgliedern teilnahm, ging es aber nicht nur um die Neubesetzung der Führungsposten. Vielmehr wurden den Teilnehmern auch die laufenden Modernisierungsmaßnahmen des Vereins vorgestellt.

Beispielsweise wurden die Hecken an den Zäunen durch neue Kiesbetten ersetzt, um auf diese Weise das ästhetische Erscheinungsbild des Clubs zu verbessern. Und in diesem Monat ist laut einer Mitteilung der Tennisfreunde auch ein neuer weißer Anstrich für das Clubhaus an der Steinbrede geplant. Das soll gezielt dazu beitragen, eine freundlichere Atmosphäre zu schaffen.

„Tag der offenen Tür“ am 23. April

Darüber hinaus freut sich der Verein über viele neue Mitglieder im Erwachsenen- und Jugendbereich. In diesem Zusammenhang wollen die Verantwortlichen auch in diesem Jahr wieder Tennisinteressierte zu diversen Schnupperangeboten einladen. Zudem soll am 23. April (Sonntag) ab 11 Uhr ein „Tag der offenen Tür“ auf dem Clubgelände stattfinden.

Aus sportlicher Sicht gibt es erfreuliche Nachrichten: Eine neue Mannschaft, die Damen 40, wurde ins Leben gerufen, wodurch der TC Albachten jetzt insgesamt vier Erwachsenen-Mannschaften am Start hat.

Drei Juniorenspieler in der deutschen Rangliste

Außerdem ist die Jugendabteilung des Vereins äußerst erfolgreich. Sie hat nach Angaben des Clubs bereits etliche Titel bei Stadt-, Kreis- und Bezirksmeisterschaften erringen können. Drei Spieler und Spielerinnen des TC Albachten stehen mittlerweile sogar in der deutschen Rangliste und gehören deutschlandweit zu den Besten ihrer Altersklassen. Johanna Hadlich (U 12) steht dabei auf Position Nummer 74. Leander Hortmann und Linus Nosthoff-Horstmann (beide ebenfalls U 12) werden ab April erstmalig dort aufgeführt.

Zurzeit laufen bereits die Vorbereitungen für die neue Freiluft-Tennissaison auf dem Tennisareal an der Steinbrede. Die Mitglieder des TC Albachten freuen sich laut Vereinsmitteilung bereits auf deren Start.