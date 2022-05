Die Reihe TEDx startet wieder durch. In diesem Jahr wird allerdings einiges anders: Es gibt eher kleinere Formate.

Ende April stand das Thema Energie im Mittelpunkt des TEDx-Abends. In diesem Jahr gibt es keine großen Veranstaltungen, sondern nur kleinere Formate.

TEDx Münster lädt wieder zu Veranstaltungen ein. 2022 wird es keine große Veranstaltung wie im letzten September geben, dafür aber mehrere kleine Formate. Die Reihe startete Ende April am Kreativhafen. 35 Teilnehmer gewannen ein Ticket durch ihre Bewerbung beim TEDx-Münster-Team. Möglich wurde dies auch durch Sponsoring des jungen Start-up-Unternehmens LoyJoy. Im Mittelpunkt des Abends stand das Sorgenthema Energie. Mit Streaming-Talks und Experten vor Ort wurden Nuklearenergie, Dekarbonisierung und Energieversorgung neu beleuchtet und interessante Perspektiven offenbar.

Zwei junge Frauen, die Wasserstoff-Energieunternehmerin Vaitea Cowan von Enapter sowie die brasilianische Influencerin Isabelle Boemecke alias „Isodope“, lieferten in ihren Vorträgen herausfordernde Thesen. Beide Talks, Mitte April gehalten bei der TED-Konferenz in Vancouver, wurden gestreamt. Möglich wurde das, weil das TEDx-Münster-Team das Privileg bekam, Vorträge der globalen Leitkonferenz lange vor der Veröffentlichung zu zeigen. Isodope provozierte mit ihrer These: „Wir brauchen Kernkraftwerke“ – aus brasilianischer Sicht.

Lebendiger Austausch

Nach den zwei viertelstündigen Talks gab es 90 Minuten lang einen lebendigen Austausch mit Experten vor Ort, die Hintergrundwissen lieferten und Fragen beantworteten. Prof. Dr. Stefan Lechtenböhmer, Leiter der Abteilung Zukünftige Energie- und Industriesysteme am Wuppertal Institut für Klima und Energie und Honorarprofessor der Universität Lund/Schweden, war vor Ort. Zugeschaltet war Lukas Peuckmann aus dem Strategieteam der Stadtwerke Münster. Sie lieferten bisher wenig bekannte Zahlen und halfen, das Gehörte einzusortieren. Wer hätte gewusst, dass Deutschland in der ersten Woche des Ukraine-Kriegs seinen Strombedarf fast komplett aus erneuerbaren Quellen decken konnte?

Deutschland sei allen anderen Ländern zehn Jahre voraus bei der Transformation der Energiesysteme, sagte Lechtenböhmer. In ihrer souveränen Art bannten Peuckmann als auch Lechtenböhmer die Aufmerksamkeit der Teilnehmer.

Im dritten Talk erläuterte der US-amerikanische TV-Produzent Michael Schur das Thema Ethik am Beispiel eines moralischen Dilemmas. Er hatte einen Auffahrunfall und wollte statt direkter Entschädigung einen Geldbetrag spenden, wobei er vorschnell handelte.

Hoch zufrieden mit dem Abend

Die Organisatoren vom TEDx-Münster-Team waren hoch zufrieden mit dem Abend. „Kleinere Veranstaltungen erzeugen mehr Nähe, und wir möchten gerne, dass die Teilnehmerinnen über Alters- und Bekanntschaftsgrenzen hinweg ins Gespräch kommen. Das hat sich hier bewährt, und das machen wir wieder“, so TEDx-Organisatorin Wiebke Borgers.

Weiter geht es Ende August, am letzten Wochenende. Welches Thema dann im Mittelpunkt steht, wird sich in den nächsten Wochen entscheiden. Ein spannender Ort für so einen genannten „TEDx Salon“ wird noch gesucht. Das Team freut sich über Vorschläge: mail@­tedxmuenster.de oder über Instagram oder Linkedin.