Teilhabe beeinträchtigter Kinder: Eltern fordern mehr Unterstützung ein

Die Teilhabe von chronisch erkrankten oder Kindern mit Beeinträchtigungen am sozialen Leben stellt Politik und Gesellschaft gleichermaßen vor große Herausforderungen. Trotz aller bislang erreichten Fortschritte und Errungenschaften gebe es viel zu tun, waren sich alle Beteiligten einer hochkarätig mit Vertretern aus Politik, Gesundheitswesen, Jugendhilfe und betroffenen Eltern besetzten Podiumsdiskussion „Teilhabe mit Stolpersteinen - Teilhabe ermöglichen“ am Mittwoch in der Katholischen Hochschule einig.

Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst „Königskinder“ und der Verein „Bunter Kreis Münsterland“ hatten gemeinsam dazu eingeladen. Münsters Oberbürgermeister Markus Lewe und NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann richteten Grußworte an die Beteiligten und an mehrere Hundert Zuhörerinnen und Zuhörer, die gleichermaßen aus betroffenen Familien und Institutionen kamen.

Kaum behindertengerechte Spielplätze

„Es gibt kaum bis gar keine behindertengerechten Spielplätze. Als betroffene Eltern sehen wir uns einer massiven Belastung bei der Beschaffung und Organisation notwendiger Bedarfe für unser behindertes Kind gegenüber“, formulierte Sarah Heck, Mutter eines wegen eines genetischen Defekts behinderten Kindes. So geht es offenkundig auch allen anderen vor Ort anwesenden Eltern behinderter Kinder.

Heidi Mensing, Geschäftsführerin vom Bunten Kreis Münsterland: „In den Kindertagesstätten und der Jugendhilfe fehlt es allenthalben an Pädagogen mit behindertengerechter Expertise. Darüber hinaus bestehen häufig Überforderungen aufgrund zu hoher Arbeitsbelastung.“ Mensing fasste das Hauptanliegen der Veranstaltung zusammen: „Das, was sich in den Familien abspielt, ist in der Politik oftmals gar nicht bekannt. Mit dieser Veranstaltung wollen wir die dringenden Anliegen der Betroffenen in relevante Bereiche kommunizieren und vernetzen.“

Oberbürgermeister Markus Lewe (l.) im Gespräch mit Moderator Stafan Werding. Oberbürgermeister Markus Lewe (l.) im Gespräch mit Moderator Stafan Werding. Foto: Ulrich Coppel

Mehrere Einspielfilme darüber zeigte Dr. Lena Werneke vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales NRW, um Verbesserungspotenzial zu thematisieren.

Teilhabe ist ein Recht

Moderator Stefan Werding fragte Klaus-Heinrich Dreyer vom Landschaftsverband Westfalen-Lippe: „Dem LWL wird oft vorgeworfen, die Eltern nicht genug zu unterstützen. Wo würden Sie sagen: Hier, das ist doch besser geworden?“ „Dessen Antwort: Soziale Teilhabe ist kein Almosen, sondern ein Recht! Es ist Behörden verboten, einfach zu sagen: „Dafür sind wir nicht zuständig.“ Diese haben die Pflicht, an zuständige andere Behörden den Weg zu weisen. Erst gestern hatten wir einen Fall, dass ein Rollstuhlbedarf von einer Krankenkasse nicht übernommen worden war. Den Rollstuhl zahlen nun wir - und werden das Geld nach den für Krankenkassen geltenden Gesetzen von dieser zurückfordern.“

Der Diskussion zum Thema „Teilhabe mit Stolpersteinen - Teilhabe ermöglichen“ folgten zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer. Der Diskussion zum Thema „Teilhabe mit Stolpersteinen - Teilhabe ermöglichen“ folgten zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer. Foto: Ulrich Coppel

Im Jahr 2028 sollen die diversen Eingliederungshilfen in einem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz als „inklusive Lösung“ vereinheitlicht werden, erklären mehrere Vertreter. „Weshalb erst 2028, und nicht jetzt?“, wandte sich Sarah Heck an Desiree Frese, die als Referentin des NRW-Familienministeriums an der Podiumsdiskussion teilnahm. „Da haben Sie recht!“, entgegnet diese prompt.