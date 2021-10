Telefonbetrüger erbeuten 28.000 Euro von Seniorin

Bei der Masche hat ein Unbekannter die Seniorin angerufen und sich als Polizist aus Braunschweig ausgegeben. Er täuschte einen Verkehrsunfall mit Todesfolge vor, an dem die Enkelin des Opfers schuld sei. Um eine Inhaftierung abzuwenden, müsse die Seniorin so schnell wie möglich einen hohen fünfstelligen Bargeldbetrag zahlen. Die Seniorin ließ sich auf die Forderung ein und begab sich zum Treffpunkt an einem Supermarkt an der Puisallee, an dem eine Komplizin des Anrufers die 28.000 Euro entgegen nahm, heißt es von der Polizei in Münster.

Die Polizei rät, niemals auf Geldforderungen am Telefon einzugehen, im Zweifel Telefonate sofort zu beenden, Vertrauenspersonen hinzuzuziehen und die "110" zu wählen. Zeugen, die etwas Auffälliges beobachtet haben, sollen sich unter der 0251 275-0 melden, so die Polizei.