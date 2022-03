Telefonnetz in Münster teilweise ausgefallen

Große Probleme im Telefonnetz: Das Festnetz in Münster ist aktuell in großen Teilen ausgefallen. Auch die Notrufe von Polizei und Feuerwehr sind betroffen.

In der Stadt Münster ist ein Teil der telefonischen Infrastruktur ausgefallen. Darauf weist die Warn-App "Nina" am Montagvormittag gegen 11.30 Uhr hin. "Das Festnetz insbesondere in der Struktur der Versatel ist aktuell direkt vom Ausfall betroffen", heißt es in der Warn-App.

Von dem Ausfall betroffen seien auch die Notrufnummern von Polizei (110) und Feuerwehr (112). Diese seien gesichert nur über das Mobilfunk (also per Handy) erreichbar.

Aufgrund der Großstörung im Netz ist auch die Stadt Münster aktuell telefonisch nicht erreichbar und kann auch selbst keine externen Gespräche führen. Das teilt die Stadtverwaltung auf ihrer Homepage mit. Dort heißt es zudem, dass der Provider mit Hochdruck an einer Lösung des Problems arbeite.

Wir berichten weiter.