Ärger bei Anliegern: Telekom-Parkhaus auch tagsüber beleuchtet

Die Anlieger des von der Telekom genutzten mehrstöckigen Parkhauses im Zentrum Nord ärgern sich bereits seit Jahren: Kaum Nutzer, aber Beleuchtung selbst am Tage, so der Vorwurf. Die Telekom als auch der Vermieter des Parkhauses haben jetzt reagiert.

Energieverschwendung: Anlieger monieren, dass das Parkhaus an der Gartenstraße, das vornehmlich von der Telekom genutzt wird, auch tagsüber hell erleuchtet ist.

Nicht erst seitdem die Energiepreise durch die Decke schießen, setzen sich Anlieger im Zentrum Nord aktiv für Stromeinsparungen in ihrer Stadt ein. Deshalb ist ihnen bereits seit Jahren ein Dorn im Auge, dass das von der Telekom genutzte Parkhaus an der Gartenstraße oft tagsüber hell erleuchtet ist und dass am späten Abend oft trotz weniger Fahrzeuge alle vier Etagen beleuchtet werden.