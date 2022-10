Tempo in den Umstieg bringen

In einem gemeinsamen Antrag des Ratsbündnisses von SPD, Bündnis 90/Die Grünen und Volt wird eine Fernwärmesatzung für eine „sichere und klimaneutrale Energieversorgung“ der Zukunft gefordert. Der Antrag soll in der nächsten Ratssitzung eingebracht werden.

Laut Maria Winkel (SPD) und Robin Korte (Grüne), die das Papier am Donnerstag vorstellten, soll das bestehende Fernwärmenetz – besonders in dicht besiedelten Gebieten – verdichtet werden. Aktuell bestehen in Münster rund 4000 Hausanschlüsse. Stadt und Stadtwerke sollen gemeinsam an einer höheren Versorgungsquote arbeiten.

Laut Korte gebe es im Wohnungssektor viel Nachholbedarf in Sachen Klimaneutralität. Ein „sehr großes Potenzial“ bestehe in Münster durch die Nutzung von Fernwärme. Wie berichtet, ergaben Untersuchungen des Geologischen Dienstes NRW drei wasserführende Gesteinsschichten mit warmem Thermalwasser unter der Stadt.

Die vom Ratsbündnis eingebrachte Satzung wäre die erste für Münster; Beispiele gebe es unter anderem in Hannover und Wuppertal. „Damit wollen wir richtig Tempo in die Thematik bekommen“, verspricht Winkel und stellt die langfristig kostengünstigere Alternative zu Gas heraus.

Eigentümer sollen bei den Anschlusskosten von den Stadtwerken unterstützt werden. Korte: „Natürlich stellen wir uns auf Diskussionen ein, aber wir wollen die Leitplanken so gut es geht herstellen.“

Der weitere Fahrplan sieht laut Antrag den Beschluss bis Juni kommenden Jahres vor, die Satzung soll Mitte 2024 in Kraft treten.