Thomas-Morus-Schule wächst in die Allee hinein

Der umstrittene Ausbau der Thomas-Morus-Schule hat die erste politische Hürde genommen. So richtig wohl war den Politikerinnen und Politikern in der Bezirksvertretung Münster-Mitte mit der Entscheidung allerdings nicht.

Der rechte Teil dieser Allee in Rumphorst fällt weg, wenn die Thomas-Morus-Schule erweitert wird. Der Neubau rückt sehr nahe an den bestehenden Weg heran.

Um mit dem Ergebnis anzufangen: Einstimmig hat die Bezirksvertretung Mitte in ihrer Sitzung am Dienstagabend dem Erweiterungsbau an der Thomas-Morus-Grundschule zugestimmt. Lediglich bei den beiden Grünen Dr. Stefan Nonhoff (Bezirksbürgermeister) und Kai Meyer vor dem Esche (Fraktionsvorsitzender) war die Enttäuschung über das bisherige Verfahren so groß, dass sie sich der Stimme enthielten. Nonhoff brachte das Dilemma auch gleich auf den Punkt, als er sagte: „Wir müssen uns entscheiden: Kinder oder Bäume?“