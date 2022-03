Tigerkatze "Nely" im Allwetterzoo eingeschläfert

Trauriger Tag für den Allwetterzoo: Tigerkatze "Nely" musste am Mittwoch eingeschläfert werden. Das hat der Zoo via Facebook mitgeteilt. "Die 17 Jahre alte Katze litt seit einigen Jahren an einer fortschreitenden Arthrose und Osteoporose der Hüfte", heißt es im Post des Allwetterzoos. In der letzten Zeit seien noch Zahnwurzelabszesse und altersbedingt geschädigte Nieren hinzugekommen.

Das Team aus Tierpflegern, Tierärzten und Zoologen habe "Nely" mehrere Monate sehr eng beobachtet, so der Zoo. Im Laufe der letzten Woche sei jedoch klar geworden, dass weitere Behandlungen der Katze nicht helfen würden. Wie der Allwetterzoo schreibt, habe man der Tigerkatze "unnötiges Leid ersparen wollen" und habe sich deshalb dazu entschieden, sie einzuschläfern.