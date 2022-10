UKM erhält Top-Platzierung in 42 Fächern

Das Universitätsklinikum Münster wurde in insgesamt 42 von 59 Disziplinen ausgezeichnet. Damit belegt das UKM den zweiten Platz der Top-Kliniken in NRW.

Das Universitätsklinikum Münster (UKM) wurde im diesjährigen Ranking, das anhand der Daten des Forschungsinstituts FactField erstellt wurde, erneut "für seine hervorragende Expertise ausgezeichnet", wie das UKM in einer Pressemitteilung schreibt. Insgesamt erhielten die jeweiligen Expert*innen in 42 medizinischen Fachdisziplinen eine Empfehlung. Damit ist das UKM in Nordrhein-Westfalen auf Platz 2 der Top-Kliniken. Deutschlandweit belegt es Platz 11 der 100 besten ausgezeichneten Krankenhäuser.

Bundesweit wurden die Top-Kliniken für 59 verschiedene Fachbereiche ermittelt. Laut Mitteilung des UKM hat das beauftragte Rechercheinstitut FactField die Klinikliste mit 60 medizinischen Expert*innen erstellt - anhand von Reputation, Medizin-Score, Hygiene- und Pflegestandards sowie der Patientenzufriedenheit. Sie führten telefonische Interviews sowie eine Befragung von mehreren tausend Fach- und Hausärzten, in welches Krankenhaus sie selbst gehen oder einen Verwandten schicken würden, durch.

Auszeichnung in der Kategorie „International“

Auch in der Kategorie „International“ wurden Auszeichnungen vergeben. In dieser werden neben der medizinischen Expertise besondere für internationale Patienten relevante Aspekte wie Mehrsprachigkeit, internationale Patientenservices und Erfahrung bewertet. Wegen ihres besonderen Bemühens um ausländische Patient*innen wurde in der Kategorie „Onkologie – International“ die Medizinische Klinik A (Hämatologie, Hämostaseologie, Onkologie und Pneumologie) ausgezeichnet. Nach Angaben des Universitätsklinikum wurde im Bereich „Orthopädie – International“ die Klinik für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie hervorgehoben.

Freude über die Auszeichnungen

Der UKM-Vorstand ist über die erneut ausgezeichnete Leistung der Kliniken und Institute hocherfreut. „Auch in turbulenten Zeiten leisten die Mitarbeitenden an unserem Klinikum herausragende Arbeit. Mit der hochspezifischen Expertise eines Universitätsklinikums, mit viel Engagement und mit interdisziplinärer Zusammenarbeit über alle Fach- und Berufsgrenzen hinwegsetzen sich hier alle für beste Patientenversorgung ein“, so Univ.-Prof. Alex W. Friedrich.

UKM-Pflegedirektor Thomas van den Hooven hebt besonders das gemeinsame Miteinander hervor: „Pflegende und Ärztinnen und Ärzte genau wie die anderen für den Klinikablauf wichtigen Berufsgruppen arbeiten Hand in Hand für unsere Patientinnen und Patienten. Es ist schön, dass durch das Focus-Ranking alle eine Auszeichnung bekommen, denn es handelt sich um eine Gemeinschaftsleistung.“

Das UKM ist „TOP Nationale Fachklinik“ in folgenden Bereichen

Augenheilkunde: Hornhauterkrankungen, Refraktive Chirurgie & Katarakt

Gynäkologie und Geburt: Gynäkologische Chirurgie, Kinderwunsch, Risikogeburt & Pränataldiagnostik

Haut, Gesicht und Körper: Hautkrankheiten, Venenleiden

Herz und Gefäße: Gefäßchirurgie, Herzchirurgie, Kardiologie

Krebs: Nierenkrebs,Prostatakrebs, Darmkrebs, Hautkrebs, Hirntumoren, Hodenkrebs,

Kopf-Hals-Tumoren, Knochenkrebs, Leukämie, Lymphome, Onkologie

Magen, Darm und Bauch: Adipositas-Chirurgie, Gallenchirurgie, Prostata-Syndrom

Neurologie: Multiple Sklerose, Parkinson, Schlaganfall

Orthopädie: Fußchirurgie, Handchirurgie, Unfallchirurgie, Wirbelsäulenchirurgie, Orthopädie, Hüftchirurgie

Psyche: Angst- & Zwangsstörungen, Depressionen, Essstörungen, Schmerzstörungen

Strahlentherapie und Nuklearmedizin: Nuklearmedizin, Strahlentherapie

Zahnmedizin: Zahnkliniken