Tornado-Verdacht in der Hohen Ward

In der Hohen Ward haben Mitarbeiter des Grünflächenamtes einen Baum entdeckt, dessen Krone aus dem Stamm regelrecht hinausgedreht wurde. Die Vermutung: Hier war ein Tornado am Werk.

Viele Schäden in den Wäldern

Dieser Baum in der Hohen Ward wurde möglicherweise von einem Tornado zerstört.

In den münsterischen Wäldern sind den vier Sturmwellen mehrere Hundert Bäume zum Opfer gefallen. Nach Einschätzung von Stadtförster Hans-Ulrich Menke wird es voraussichtlich bis Mitte März dauern, bis die dringendsten Aufräumarbeiten erledigt sind. Vor allem durch die Trockenheit der vergangenen Jahre geschwächte Bäume seien leichte Opfer für den Sturm gewesen. In der Hohen Ward entdeckten seine Mitarbeiter einen Baum, dessen Krone regelrecht aus dem Stamm gedreht wurde. Menke vermutet, dass dort ein kleinräumiger Tornado am Werk gewesen sein könnte.