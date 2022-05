Totgesagte leben tatsächlich länger

Latein – eine alte oder sogar tote Sprache? Das Klostermuseum in Dalheim schlägt in einer spannenden Schau neue Seiten einer alten Sprache auf. Ob wir es wollen oder nicht: Wir zehren heute immer noch von der Antike und der Sprache der Römer.

Landesmuseum für Klosterkultur in Dalheim stellt die alte Sprache Latein in ein neues Licht

Argumentationshilfe für Eltern, die ihren Kindern Latein als Wahlfach dringend ans Herz legen: 80 Prozent aller Fremdwörter wurzeln in der lateinischen Sprache. Wir addieren (von addere, lateinisch: hinzufügen) und subtrahieren (von subtrahere, lateinisch: weglassen). Der Papst twittert auf Latein. Noch immer wird Latein an deutschen Schulen als dritthäufigste Fremdsprache gelehrt. All das muss doch einen Grund haben.