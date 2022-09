Nach Tod des 25-Jährigen: Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Ein 25-jähriger Transmann ist in Folge einer Attacke am Rande des Christopher-Street-Day (CSD) in Münster gestorben. Der Fall löst große Bestürzung aus. Am Nachmittag hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen.

Auf dem Prinzipalmarkt haben sich Tausende zu einer Kundgebung zusammengefunden. Zuvor war ein 25-jähriger Transmann nach der Attacke am Rande des CSD in Münster gestorben.

Nach dem Tod eines 25-jährigen Mannes hat die Polizei am Freitagnachmittag einen Tatverdächtigen festgenommen. Dieser soll für den tödlichen Angriff auf den 25-jährigen Mann am Rande des Christopher-Street-Day (CSD) am vergangenen Samstag in Münster verantwortlich sein.

Der Transmann war am Freitagmorgen seinen schweren Verletzungen erlegen, was weit über Münster hinaus große Bestürzung auslöste. Bei dem Tatverdächtigen handelt es sich laut einer Mitteilung der Polizei um einen 20-jährigen Mann. Er soll den 25-Jährigen angegriffen und zu Boden geschlagen haben. Nach Angaben der Polizei hatte der Täter zuvor Versammlungsteilnehmer beleidigt, der 25-Jährige versuchte zu schlichten. Die Schlichtungsbemühungen des jungen Mannes sollen laut der Mitteilung der Polizei Auslöser für die Attacke gewesen sein.

Polizistin nimmt 20-Jährigen am Hauptbahnhof fest

Einsatzkräfte einer Mordkommission hatten zuvor mehrere Zeugenhinweise und umfangreiches Bild- und Videomaterial ausgewertet. Die Beamten fanden Bilder vom mutmaßlichen Täter. Im Rahmen der Fahndung erkannte eine Ermittlerin den Tatverdächtigen am Hauptbahnhof und nahm ihn fest.

Die Staatsanwaltschaft Münster beabsichtigt, beim Amtsgericht einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu stellen. Die Vorführung des 20-Jährigen soll noch am Samstag erfolgen.

Kundgebung auf dem Prinzipalmarkt

Auf dem Prinzipalmarkt in Münster findet aktuell eine Kundgebung statt. Es soll ein Zeichen der Solidarität und gegen Gewalt gegen queere Menschen gesetzt werden. Außerdem wollen viele Menschen ihrer Trauer über den Tod von Malte Ausdruck verleihen. Die Polizei rechnet mit tausenden Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Bischof Genn: „Barbarische, irrsinnige Tat“

Der Tod des Mannes sorgt für große Betroffenheit, unter anderem bei Bischof Dr. Felix Genn. Er äußerte in einer Mitteilung seine Erschütterung über den Tod des Mannes. „Ein junges Leben wurde ausgelöscht. Was für eine barbarische, was für eine irrsinnige Tat“, wird Genn zitiert. Der Bischof richtet den Blick zudem nach vorne: „Wir dürfen aber bei der Erschütterung und Trauer nicht stehen bleiben. Wir müssen laut unsere Stimme erheben (...). Wir müssen und werden uns mit allen friedlichen Mitteln gegen diese Tendenzen zur Wehr setzen.“

Auch Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf äußerte ihre Betroffenheit: „Die Nachricht über den Tod des 25-jährigen Mannes, der sich bei der CSD-Demonstration so couragiert für das friedliche Miteinander eingebracht hat und nun mit dem Leben dafür bezahlen musste, schockiert mich zutiefst.“

Weiter versicherte Dorndorf, dass die Polizei Münster alles daran setze, den Verantwortlichen für diese „schreckliche Gewalttat“ zu ermitteln. Die Polizei tue dies mit Profession und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln, so Dorndorf. „Unser Mitgefühl gilt den Angehörigen, Verwandten und Freunden des Verstorbenen.“

Bereits am Montag hatte die Polizei eine Ermittlungskommission in dem Fall eingesetzt, die Zeugen befragt und Spuren auswertet. Wie die Polizei am Freitag auf Nachfrage erläutert, wird wegen des Verdachts auf Körperverletzung mit Todesfolge ermittelt.

Große Bestürzung in Münster und darüber hinaus

An der Kundgebung wird auch Oberbürgermeister Markus Lewe teilnehmen. Auch er zeigte sich in einer Pressemitteilung am Freitag bestürzt über den Tod des jungen Mannes: „Der Tod des jungen Mannes erschüttert mich zutiefst. Wir sind unendlich traurig. Unsere Gedanken sind bei seiner Familie, seinen Freundinnen und Freunden.“

Lewe betont: „Dieser Angriff gegen eine queere Person ist schrecklich. Er geht uns alle an. Unsere Stadtgesellschaft ist weltoffen und tolerant und wird weiter dafür kämpfen, ein sicherer Ort für marginalisierte Menschen zu sein.“ Die Flaggen an allen städtischen Gebäuden werden auf halbmast gesetzt, am Rathaus gibt es Trauerbeflaggung. Ein Kondolenzbuch liegt in der Bürgerhalle aus.

„ Wir sind alle noch vollkommen sprachlos und in tiefer Trauer. “ Heiko Philippski vom KCM-Schwulenzentrum

Von einer „widerwärtigen Tat“ sprach Heiko Philippski vom KCM-Schwulenzentrum in Münster. „Wir sind alle noch vollkommen sprachlos und in tiefer Trauer, dass ein so junger Mensch, der zur Hilfe herbeigeeilt ist, auf diese Art und Weise aus dem Leben gerissen wurde. Er hat sein ganzes Leben noch vor sich gehabt“, sagte er. Dass so etwas ausgerechnet in Münster, einer schönen, lebenswerten und weltoffenen Stadt, in der sich die verschiedenen Kulturen austauschen und bereichern, passiere, sei unbegreiflich.

Diese Tat mache aber nicht nur wütend, sondern schaffe auch Angst, so Philippski. Er habe beobachtet, dass auch die Angstschwelle in Münster gestiegen sei. „Einige trauen sich nicht mehr, ihre Regenbogenutensilien offen zu tragen“, weiß er. „Durch solche Taten dürfen wir uns aber nicht zurückschrecken lassen, sondern müssen mutig vorangehen.“

Lokale Politik spricht von "Mahnung zu Toleranz"

Lia Kirsch, Fabian Schulz und Lena-Rosa Beste von der SPD Münster sprachen davon, dass die Gesellschaft geschlossen gegen Diskriminierung und Gewalt einstehen müsse. Die CDU bezeichnete den Tod „als eindringliche Mahnung zu Toleranz und menschlichem Umgang“.

Ali Saker aus dem Kreisverband der Grünen bemerkte, dass Maltes mutiges Einstehen für den Schutz der Queer-Community nicht vergessen werde. „Es ist eine Erinnerung daran, dass der CSD und das Feiern von Pride und Vielfalt von entscheidender Bedeutung sind, um Trans- und Homofeindlichkeit in unserer Gesellschaft zu bekämpfen.“

Janna Frydryszek, Jugendbildungsreferentin der DGB-Jugend Münsterland, verurteilte die „feige Tat“ auf das Schärfste: „Diese Tat zeigt vor allem, dass alle Erfolge im Kampf für Gleichberechtigung der LGBTQIA+ keine Selbstverständlichkeit sind.“ Beim Spiel des SC Preußen Münster gegen Köln II wird es außerdem eine Schweigeminute geben.

Unter anderem äußerte auch die Bundesvorsitzende der Grünen, Ricarda Lang, auf Twitter ihr Mitgefühl.

In den Sozialen Netzwerken gibt es an vielen Stellen Solidaritätsbekundungen. Entsetzen und Bestürzung ziehen sich durch die Beiträge. Bei Twitter trendet bereits seit dem Nachmittag der Hashtag "#Malte".

