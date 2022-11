Trauer – Schönheit – Nachdenklichkeit

Ruppe Koselleck ist „reich“ geworden: „Das ist mir peinlich.“ Putins Kriegs-Imperialismus hat für das Kunstprojekt „Feindliche Übernahme von BP“ eine unbeabsichtigte Folge: Koselleck malt aus Ölresten an Stränden Bilder. Von deren Erlös kauft er seit 2001 kontinuierlich Aktien des umweltverschmutzenden Mineralölkonzerns mit dem absurden Ziel, eines Tages die Aktienmehrheit zu haben. Kosellecks BP-Aktien sind nun durch die gestiegenen Energiepreise im Wert enorm gestiegen. Koselleck ist ungewollt „ein Kriegsgewinnler“. Das ist künstlerisch tragisch und absurd.

Jahresausstellung der Schulstraße 43 Die Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 lädt zur Jahresausstellung. Foto: Gerhard H. Kock Charlotte Frevel zeigt in der Jahresausstellung der Schulstraße 43 Glasfarben auf MDF-Platte - Traumsequenzen, die vertraut und zugleich befremdlich wirken. Foto: Charlotte Frevel Klaus Geigle zeigt Malerei in der Jahresausstellung der Schulstraße 43. Foto: Charlotte Frevel In der Jahresausstellung der Schulstraße 43 ist Malerei von Klaus Geigle zu sehen: Landschaften auf La Palma (verwendet: Vulkanasche als Pigment) Foto: Charlotte Frevel Maximilian Dörbecker und Anna Charlotte Frevel haben in der Jahresausstellung der Schulstraße 43 eine raumfüllende Plastik gehängt, deren organische Form einem gelenkten Zufall zu verdanken ist. Foto: Charlotte Frevel Maximilian Dörbecker und Anna Charlotte Frevel haben in der Jahresausstellung der Schulstraße 43 eine raumfüllende Plastik gehängt, deren organische Form einem gelenkten Zufall zu verdanken ist. Foto: Charlotte Frevel Maximilian Dörbecker und Anna Charlotte Frevel haben in der Jahresausstellung der Schulstraße 43 eine raumfüllende Plastik gehängt, deren organische Form einem gelenkten Zufall zu verdanken ist. Ferner zeigt Peter Karpinski filigrane Zeichnungen mit Kugelschreiber. Foto: Charlotte Frevel Peter Karpinski zeigt eine Reihe von filigranen Kugelschreiber- und Federzeichnungen: Phantom Linearity. Foto: Charlotte Frevel Peter Karpinski zeigt eine Reihe von filigranen Kugelschreiber- und Federzeichnungen: Phantom Linearity. Foto: Charlotte Frevel Chu Chun Hsu (Stipendiatin der Kunstakademie Münster) zeigte aktuelle Arbeiten in der Jahresausstellung der Schulstraße 43. Foto: Charlotte Frevel Ina Lebon zeigt als Gast von Klaus Geigle Malerei zum Thema Swimming Pool und Privatsphäre und spielt dabei mit Abstraktion und Gegenständlichkeit. Foto: Charlotte Frevel Ina Lebon zeigt als Gast von Klaus Geigle Malerei zum Thema Swimming Pool und Privatsphäre und spielt dabei mit Abstraktion und Gegenständlichkeit. Foto: Charlotte Frevel Anke Gollub präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Anke Gollub präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Christine Rokahr präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Christine Rokahr präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Christine Rokahr präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Christine Rokahr präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Christine Rokahr präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Esther Rutenfranz präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Esther Rutenfranz präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Esther Rutenfranz präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Esther Rutenfranz präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Juan del Rio präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 seine Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Juan del Rio präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 seine Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Juan del Rio präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 seine Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Juan del Rio präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 seine Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Juan del Rio präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 seine Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Juan del Rio präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 seine Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Juan del Rio präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 seine Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Maria Langenstroth präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Maria Langenstroth präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Maria Langenstroth präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Meinhard Schulte präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 seine Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Meinhard Schulte präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 seine Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Paulius Sliaupa aus Vilnius präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 sein gut zwölf Minuten langes Video "The Monk" zum Verschwinden des Schnees. Foto: Gerhard H. Kock Paulius Sliaupa aus Vilnius präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 sein gut zwölf Minuten langes Video "The Monk" zum Verschwinden des Schnees. Foto: Gerhard H. Kock Paulius Sliaupa aus Vilnius präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 sein gut zwölf Minuten langes Video "The Monk" zum Verschwinden des Schnees. Foto: Gerhard H. Kock Paulius Sliaupa aus Vilnius präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 sein gut zwölf Minuten langes Video "The Monk" zum Verschwinden des Schnees. Foto: Gerhard H. Kock Paulius Sliaupa aus Vilnius präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 sein gut zwölf Minuten langes Video "The Monk" zum Verschwinden des Schnees. Foto: Gerhard H. Kock Lola Lolovich präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 die Malerei "Red Rovel". Foto: Gerhard H. Kock Lina Tschorn präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Lina Tschorn präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Lina Tschorn präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Lina Tschorn präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Lina Tschorn präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Lina Tschorn präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Lina Tschorn präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Lina Tschorn präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Lina Tschorn präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Lina Tschorn präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Lina Tschorn präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Lena Skaya präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Lena Skaya präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Lena Skaya präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Axel Fischer präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 seine Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Axel Fischer präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 seine Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Axel Fischer präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 seine Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Axel Fischer präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 seine Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Axel Fischer präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 seine Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Axel Fischer präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 seine Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Ulrich Haarlammert präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 seine Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Ulrich Haarlammert präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 seine Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Ulrich Haarlammert präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 seine Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Ulrich Haarlammert präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 seine Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Bertin Strothjohan präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 seine Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Nikola Hamacher präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Nikola Hamacher präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Nikola Hamacher präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Nikola Hamacher präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Nikola Hamacher präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Nikola Hamacher präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Nikola Hamacher präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Nikola Hamacher präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Nikola Hamacher präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Nikola Hamacher präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Nikola Hamacher präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Nikola Hamacher präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Nikola Hamacher präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Heidi Seemann präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Heidi Seemann präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Heidi Seemann präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Luzia-Maria Derks präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Luzia-Maria Derks präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Luzia-Maria Derks präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Luzia-Maria Derks präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Luzia-Maria Derks präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Luzia-Maria Derks präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Luzia-Maria Derks präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Susanne von Bülow präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Susanne von Bülow präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Susanne von Bülow präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Susanne von Bülow präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Susanne von Bülow präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Susanne von Bülow präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Anne Kückelhaus präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Anne Kückelhaus präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Anne Kückelhaus präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Anne Kückelhaus präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 ihre Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Verena Püschel bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 Foto: Gerhard H. Kock Verena Püschel bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 Foto: Gerhard H. Kock Verena Püschel bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 Foto: Gerhard H. Kock Verena Püschel bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 Foto: Gerhard H. Kock Ruppe Koselleck präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock Ruppe Koselleck präsentiert bei der Jahresausstellung der Ateliergemeinschaft Schulstraße 43 Arbeiten. Foto: Gerhard H. Kock

Pandemie und Krieg – die Zeitläufte schlagen sich in den Ateliers der Schulstraße 43 massiv nieder. Die 17 Atelierbesitzer und ihre 14 Gäste zeigen zur Jahresausstellung an diesem Wochenende aktuelle Arbeiten. Koselleck präsentiert auch jene Grabsteine, die er eine Woche vor Kriegsbeginn (24. Februar) im Emsbunker gefunden hat. Ein seltsamer Fund, weil es vermutlich Mahnmalplatten für Kriegstote des Zweiten Weltkriegs sind, die damals von Bildhauerlehrlingen zu Übungszwecken erstellt wurden.

Susanne von Bülow setzt ihre Serie „Bütten auf Beton“ demnächst in Mexiko-City fort. Auf Säulen der Doppeldecker-Autobahnen wird dann eine junge Frau durch einen Streifen-Vorgang mit „Zucker-Schädel“-Motiv schreiten; diese Calavera dienen der Ahnenverehrung. Die Vorlage für das exotische Motiv hat von Bülow in einem münsterischen (!) Baumarkt erworben.

Wasserfall aus Sonnenblumen

Mit Trauer beschäftigt sich auch Ulrich Haarlammert. In seinen Mehrfachbelichtungen hat er diesmal 40 Aufnahmen gemacht, um auf einem kleinen Wasserfall Sonnenblumen treiben zu lassen. „Für Katrin“ heißt das Foto. Anrührend traurig sind die Foto-Bildkästen von Nikola Hamacher. Sie hat Fotos jener ukrainischer Orte gegoogelt, die in den Schlagzeilen des Krieges sind: Charkiv, Kiew, Mariupol, Fotos aus Friedenszeiten, Menschen in Cafés. Die bange Frage kriecht unter die Haut: Was ist dort jetzt? Wer noch da?

Mit der Pandemie hat sich Luzia-Maria Derks beschäftigt, Masken von Münsters Straßen gesammelt und gereinigt, Abrissfolien der Corona-Testflüssigkeit in den Testzentren sammeln lassen. Aus Masken und Gardinenstangen hat sie platonische Formen der vier Elemente zu Mobiles verbaut und aus den kleinen Aluplättchen die „Blume des Lebens“ erstellt.

„Wohlgewachsenes Unkraut“

Es gibt aber das tröstlich Schöne auch. Christine Rokahrs Atelier atmet die lichte Natur einer Sommerwiese, und es gibt neue Rotkehlchen-Bilder. In der Natur ist ebenfalls Esther Rutenfranz unterwegs, wenn sie „wohlgewachsenes Unkraut“ auf Holzplatten zeichnet oder eine Baumkrone im Wasser spiegeln lässt.

Lisa Tschorn ist Performance-Künstlerin und zeigt Dokumentationen ihrer Arbeit – unter anderem einen Imagefilm ihrer künstlerischen Praxis, der wiederum selbst ein Kunstwerk ist.

Öffnungszeiten: Samstag von 13 bis 20 Uhr und Sonntag von 13 bis 18 Uhr. Am Sonntag um 14 Uhr gibt es eine Matinee mit Katharina Schröder (Gitarre) und Georg Heinrichs (Klarinette).