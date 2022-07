Trauer um Sybille Benning

Foto:

In einem Brief an die münsterischen CDU-Mitglieder schrieb die Kreisvorsitzende Simone Wendland am Samstag über Sybille Benning: „Sie war ein bisschen wie Münster. Natürlich war sie gebürtige Münsteranerin und liebte ihre Stadt. Doch bei aller Bodenständigkeit war sie auch weltoffen. Zwei Jahre hat sie in Paris gelebt und dann mit ihrem Mann in Roxel ein sehr erfolgreiches Gartenbauunternehmen aufgebaut.“ Weiter heißt es in dem Schreiben: „Sybille war eine Kümmerin. Was man an sie herantrug, war in guten Händen und sie kümmerte sich darum – egal, ob es große oder kleine Probleme waren, egal, ob man sie gewählt hatte oder nicht. Sie war präsent und nahm unzählige Termine wahr – auch wenn keine Kameras dabei waren.“