Das Titelbild ist fertig, die Figuren und vieles mehr müssen noch entwickelt werden: Ingo Stuckenbrock (r.) und Daniel Gense haben 320.000 Euro und 18 Monate Zeit, um mit ihrer Firma „monkey macjones adventures“ das PC-Spiel „Of pawns and kings“ fertigzustellen.

Für das Projekt seines Lebens hat er alles auf eine Karte gesetzt. Vor 25 Jahren fing der Münsteraner Ingo Stuckenbrock an, ein Computerspiel zu entwickeln. Was zur Umsetzung fehlte? 320.000 Euro. Er gab nicht auf, pokerte hoch, hielt sich zuletzt mit Corona-Hilfen über Wasser, zog in eine kleinere Wohnung. Keine Reißleine, kein Plan B – es musste klappen. Und es klappte.