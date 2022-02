Krieg und Corona: Trauriger Rosenmontag

Rosenmontag der traurigen Clowns: Wegen des Krieges in der Ukraine und der Corona-Pandemie ist unbeschwertes Feiern für viele undenkbar.

Heute ist Rosenmontag. Falls jemand daran denken kann in diesen dunklen Tagen. Putins Krieg gegen die Ukraine macht die Münsteranerinnen und Münsteraner fassungslos. Zwei Flugstunden von uns entfernt werden Menschen getötet. Nachdem 5000 Münsteranerinnen und Münsteraner am Freitagabend auf dem Prinzipalmarkt demonstriert hatten, gingen am Samstag erneut 1500 Menschen auf die Straße. Münster setzt ein hoffnungsvolles Zeichen für den Frieden.