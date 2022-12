Trinkgut Gorecki: Inhaber-Abschied nach 26 Jahren

In 26 Jahren hat Norbert Gorecki einen Getränkemarkt der Superlative aufgebaut. Zum Ende des Jahres geht der Inhaber, der vor Jahren dem Mitbewerber „Flaschenpost“ vor Gericht die Stirn geboten hatte, in den Ruhestand. Aber sein Erbe wird weitergeführt.

Sie arbeiten seit Jahren Hand in Hand. Zum Anfang des Jahres 2023 wird Ümit Erbas (l.) den Trinkgut-Getränkemarkt an der Hammer Straße von Norbert Gorecki übernehmen.

26 Jahre lang hat Norbert Gorecki einen von Münsters größten Getränkemärkten geführt. Zum Ende des Jahres beendet er seine aktive Unternehmerkarriere und gibt den Getränkemarkt an der Hammer Straße in neue Hände. Die vielen Stammkunden können indes „weiterhin auf das gewohnte breite Sortiment setzen, das es in dieser Form in keinem anderen deutschen Getränkemarkt gibt“, wie Gorecki betont.