Türme des UKM und Schloss leuchten in Blau und Gelb

Leuchten für den Frieden: Ab 20 Uhr erstrahlt das Klinikum am Freitag (4. März) gemeinsam mit dem Schloss der Westfälischen Wilhelms-Universität in den Farben Blau und Gelb - und transportieren eine klare Botschaft.

Ab 20 Uhr erstrahlt das Klinikum am heutigen Freitag (04.03.) gemeinsam mit dem Schloss der Westfälischen Wilhelms-Universität in den Farben Blau und Gelb. .

Nachdem am Donnerstag das historische Rathaus am Prinzipalmarkt in Regenbogenfarben und seine Säulen in den Farben der ukrainischen Flagge angeleuchtet wurde, legen die Universität und das Uniklinikum jetzt nach.

Am Freitag ab 20 Uhr sollen das Schloss und die Bettentürme des UKM in den ukrainischen Nationalfarben blau-gelb angestrahlt werden. So wollen sie ihre Solidarität mit der von Russland überfallenen Ukraine zeigen.

Die Bettentürme werden laut einer Sprecherin zur Stadt hin auch am Samstag- und Sonntag-Abend Blau-gelb angeleuchtet sein.