Eltern und Kinder aufgepasst: In den Osterferien bietet das Kinderbüro der Stadt Münster „Halli-Galli – Abenteuer Sporthalle“ an. Hier können sich Sechs- bis 13-Jährige zusammen mit Gleichaltrigen austoben. Wir verraten, wie und wo das geht.

Das Kinderbüro der Stadt Münster hat den „Halli-Galli“-Spaß in einer Sporthalle vorbereitet. Auf dem Bild sind die Hauptverantwortlichen Andreas Garske (1 v. l.), André Drücker (6. v. l.; mit Bobbycar) und Philiz Saygili (1 v. r.) sowie das ehrenamtliche Hilfsteam.

Die Organisatoren in der Sporthalle Ost an der Manfred-von-Richthofen-Straße blicken dabei auf eine langjährige Tradition zurück. Schon seit 20 Jahren organisiert das Kinderbüro in den Osterferien das Freizeitprogramm „Halli Galli“.

Andreas Garske war vom ersten Tag an dabei und koordiniert auch dieses Jahr wieder das Programm. „Es geht um Bewegung, Spaß und gute Laune“, sagt Garske. Das Angebot reicht von einer Hüpfburg über Geschicklichkeitsparcours bis hin zu Riesenlego und kreativen Bastelaktionen. Die Kinder können dabei selbst auswählen, worauf sie Lust haben.

Das erste Mal seit der Corona-Pandemie ist keine Anmeldung und kein Test erforderlich. Deswegen rechnen Garske und sein Team wieder mit einer regen Teilnahme. So nutzten zum Beispiel 2019 täglich zwischen 80 und 100 Kinder die Sporthalle in Mauritz.

Vom 3. bis 6. April und vom 11. bis 14. April darf sich dort der Nachwuchs gegen eine kleine Pauschale von drei Euro zwischen 8 und 14 Uhr austoben. Das Angebot beinhaltet betreutes, kreatives Spielen sowie gesunde Snacks aus Obst und Gemüse.

Großes Team der Stadt sorgt für die Kinder

Mitzubringen sind lediglich Turnzeug und Getränke. Betreut werden die Kinder von einem pädagogischen Team bestehend aus drei Hauptamtlichen des Kinderbüros sowie mehreren ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern.

Hüpfburg, Bänke, Tischtennis und mehr: Das Angebot in der Sporthalle Ost ist groß. Foto: Kilian Voss

Und einen Ausblick wagt das Team bereits: Auch in den Sommerferien wird das Städtische Kinderbüro Freizeitaktivitäten für Kinder und Jugendliche wie das mehrwöchige Programm „Atlantis“ organisieren. Dabei handelt es sich um eine Art Pfadfindercamp mit großen Festzelten und einer Vielzahl an spannenden Gruppenaktivitäten.

Garske erwartet rund 400 teilnehmende Kinder. Um das volle Programm von „Atlantis“ nutzen zu können, ist eine Anmeldung auf der Internetseite des Städtischen Kinderbüros sinnvoll.