Über 90 Maßnahmen für Münsters Innenstadt

Oben: Dachlandschaften in Münster heute (l.) und grüne Dachlandschaften: Mehr Pflanzen, Klimagerechtigkeit und Nutzung regenerativer Energien (r.). Mitte: Die Frauenstraße in Münster heute (l.) und als attraktiverer Zugang zur Innenstadt mit mehr Grün, Aufenthaltsqualität und Platz für Radfahrende sowie Fußgängerinnen und Fußgänger (r.). Unten: Der Domplatz heute (l.) und mit mehr Aufenthaltsqualität an einem schattenspendenden ruhigen Ort inmitten der Innenstadt (r.)

Foto: Stadt Münster (3)/Willner Visualisierung (3)