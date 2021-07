"Überlebenskünstler Mensch" länger erkunden

Die Sonderausstellung "Überlebenskünstler Mensch" im LWL-Museum für Naturkunde des Landschaftsverbandes Westfalen-Lippe (LWL) in Münster wird bis zum 9. Januar 2022 verlängert. "Wir möchten gerade wegen der langen, Corona-bedingten Schließung den Menschen nochmal 15 Wochen länger die Chance bieten, die Ausstellung zu besichtigen und mehr über sich selbst und die Menschheit zu erfahren", sagt Museumsleiter Dr. Jan Ole Kriegs in einer Pressemitteilung des LWL.

In seiner 300.000-jährigen Geschichte hat der moderne Mensch eines bewiesen: Er ist ein Überlebenskünstler. Das stellen Menschen immer wieder durch Erfindungsreichtum unter Beweis. In der Ausstellung "Überlebenskünstler Mensch" begegnen Besucherinnen und Besucher Menschen in verschiedenen Facetten. Auf 1200 Quadratmetern Ausstellungsfläche können die Museumsgäste in der deutschlandweit umfassendsten Darstellung zu diesem Thema anhand von über 1000 Exponaten einen Gang durch die Menschheitsgeschichte erleben.

Eiswüsten, Meere, Weltall

Die Ausstellung wird nach Angaben des LWL getragen durch vier Leitfragen. Was macht uns aus? Wo kommen wir her? Wie haben wir uns ausgebreitet? Wohin gehen wir? Um diese Fragen zu beantworten, werden die Kerneigenschaften des Menschen wie die Sprache oder Spiritualität beleuchtet. Aber auch wie der Mensch in die Eiswüsten vordrang, die Tiefen der Meere erkundete und sogar seinen eigenen Planeten verließ.

Informationen für Besucherinnen und Besucher Foto: Termine zum Vormerken: Am 18.8.2021, 19.8.2021, 26.10.2021, 27.10.2021 und am 27.11.2021 haben alle Museumsgäste freien Eintritt.

Eintritt: Kinder unter 18 Jahren frei, Erwachsene 7,50 Euro

Telefon 0251 591-6050 (Servicezeiten: Mo-Fr 8.30-12.30 Uhr, Mo-Do 14-15.30 Uhr).

Ort: LWL-Museum für Naturkunde, Sentruper Straße 285, 48161 Münster

Parken: Kostenpflichtige Parklätze (4 Euro) vorhanden. Kostenlose Parkplätze stehen in der Nähe, z.B. am Mühlenhof-Freilichtmuseum, zur Verfügung. ...

Zum Abschluss der Ausstellung wird die Frage nach der Zukunft des Planeten gestellt. Mit einer Virtual-Realitiy-Brille erkunden die Gäste die Landschaft auf dem Roten Planeten und können eine Marskolonie entdecken. So kommen die Zukunftsvision der Raumfahrt und die mögliche Ausbreitung der Menschheit auf einen anderen Planeten in greifbare Nähe.