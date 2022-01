Überraschend wenige Infektionsfälle an Münsters Schulen

Stichproben vom Testmarathon am ersten Schultag

Münster

An Münsters Schulen ist am Montag der Unterricht nach den Weihnachtsferien wieder gestartet. Los ging es mit Corona-Tests. An den weiterführenden Schulen erlebten die Schulleitungen darüber hinaus eine positive Überraschung.

Von Karin Völker