UKM-Mitarbeiter spenden mehr als 15.000 Euro

Seit acht Jahren haben alle Beschäftigten des Uniklinikums Münster (UKM) die Möglichkeit, sich mit einer "Restcent-Spende" für Kinder aus Familien mit geringem Einkommen in Münster einzusetzen. "Die teilnehmenden UKM-Beschäftigten verzichten dabei auf den Cent-Betrag ihres Monatseinkommens", heißt es in einer Pressemitteilung des UKM.

Für den einzelnen sei es ein nicht spürbarer Kleinbetrag, insgesamt häufe sich jedoch eine beachtliche Summe an: 2021 kamen insgesamt 15.173 Euro zusammen. Das Geld wird an die kommunale Stiftung Mitmachkinder gespendet. "Sehr positiv ist dabei, dass die Zahl von teilnehmenden Mitarbeitenden kontinuierlich wächst", sagt der kaufmännische Direktor Dr. Christoph Hoppenheit.

Kinder sollen ihre Talente entfalten können

Die Spende fließt nach Angaben des UKM in verschiedene Förderprogramme der Stiftung, um möglichst viele Kinder darin zu unterstützen, an ihre Träume zu glauben und ihre Talente zu entfalten. "Für Kinder, deren Familien mit einem sehr geringen Einkommen auskommen müssen, fehlen dazu meist die finanziellen Mittel und die Hilfen aus der öffentlichen Hand reichen nicht, um so manche Aktivitäten zu finanzieren. Dann hilft die Stiftung", heißt es in der Mitteilung des UKM.

"Kinder müssen sich entfalten können. Das ist für eine gute und gesunde Entwicklung grundlegend", ist Martina Kreimann von der Stiftung Mitmachkinder überzeugt, "bei unserer Arbeit geht es um individuelle Förderung und gesellschaftliche Teilhabe". Der Leitspruch der Stiftung ist dabei: "Damit Kinder nicht arm an Möglichkeiten sind."