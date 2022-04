Die Gewerkschaft Verdi ruft am Dienstag und Mittwoch zu Warnstreiks an den NRW-Unikliniken auf, unter anderem in Münster. Das UKM hat daher für diese Tage auf den Wochenend- und Feiertagsbetrieb umgeschaltet.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Dienstag (12. April) und Mittwoch (13. April) alle Tarifbeschäftigten der sechs Unikliniken in NRW zu Warnstreiks aufgerufen. Hintergrund ist die Forderung an den Arbeitgeberverband des Landes NRW, Verhandlungen für einen „Tarifvertrag Entlastung“ für die Universitätskliniken aufzunehmen.

Am UKM konnte bei den am Sonntag in Münster geführten Verhandlungen mit den Verantwortlichen des Klinikums keine Einigung über eine Notdienstvereinbarung für die Streiktage erzielt werden, teilte die Uniklinik Münster am Montag mit. Die Gespräche seien trotz – wie es heißt – „größter Verhandlungsbereitschaft“ seitens des UKM nach rund zweieinhalb Stunden gescheitert.

„Notfallversorgung sichergestellt“

Der Vorstand des Klinikums habe aufgrund des nicht absehbaren Ausmaßes des Streiks und möglichen Einschränkungen in der Patientenversorgung die Entscheidung treffen müssen, das UKM am Dienstag und Mittwoch in den Wochenend- und Feiertagsbetrieb zu versetzen. Die Notfallversorgung sei jederzeit sichergestellt. Länger planbare ambulante und stationäre Termine und Eingriffe sowie Sprechstunden, die nicht akut durchgeführt werden müssen, werden derzeit verschoben. Die Wiederaufnahme des Normalbetriebs sei für Donnerstag geplant.