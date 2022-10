Erkrankungen des Auges unter der Lupe

Fehlsichtigkeit, Linsentrübung, grüner Star: Gutes Sehen ist uns weder in die Wiege gelegt noch für die Ewigkeit. Welche Therapien es heute bei Erkrankungen des Auges gibt, erfahren Interessierte beim UKM-Online-Talk.

UKM-Online-Talk via Youtube

Univ.-Prof. Nicole Eter, Direktorin der Augenklinik, ist die Expertin im UKM-Online-Talk am Dienstag.

Das menschliche Auge ist nicht optimal an unsere steigende Lebenserwartung angepasst: Die Sehfähigkeit verschlechtert sich mit zunehmendem Alter. Doch wie verhindert man die Entwicklung von Augenerkrankungen wie Makuladegeneration oder den Grauen oder Grünen Star? Wie werden diese degenerativen Erscheinungen nach den neuesten Standards behandelt?

Auch dazu, wie man Augen möglichst lange gesund erhält, informiert der nächste UKM-Online-Talk. Am heutigen Dienstag ist Universitäts-Prof. Nicole Eter, Direktorin der UKM-Augenklinik, um 18 Uhr live als Expertin im Interview.

Gutes Sehen muss sich aufbauen

„Gutes Sehen wird einem nicht in die Wiege gelegt, gutes Sehen muss sich erst aufbauen“, weiß Prof. Nicole Eter. „Die Verschaltung zwischen Auge und Gehirn findet von der Geburt bis etwa zum achten Lebensjahr statt, und auch das Längenwachstum des Augapfels ist lange noch nicht abgeschlossen. Man muss in dieser Zeit das Gehirn trainieren und Sehen so regelrecht lernen.“

Mit ungefähr 25 Prozent in der Bevölkerung weit verbreitet ist die Myopie (Kurzsichtigkeit), die das Sehen in der Ferne unscharf werden lässt. Immer häufiger lassen sich Betroffene die Augen lasern. Welche Vor- und Nachteile solch ein Eingriff hat und worauf man unbedingt achten sollte, dazu gibt Eter eine Einschätzung ab.

Herausforderungen durch die digitale Welt

Auch die Herausforderungen durch die digitale Welt werden thematisiert: „Das ständige Schauen auf Bildschirme im Job und auch in der Freizeit wird in Zukunft bei Kindern die Zahl der Kurzsichtigen weiter erhöhen. Allerdings gibt es hier ganz konkrete Verhaltensweisen, mit denen jeder der Überlastung der Augen vorbeugen kann“, so Eter.

Selbstverständlich werden aber auch die häufigsten Augenerkrankungen thematisiert. Hier stehen vor allem typische Symptome, Diagnose und Therapiemöglichkeit im Vordergrund.

Der UKM-Online-Talk zum Thema Augengesundheit wird ab 18 Uhr live auf YouTube gestreamt. Zuschauer können dabei wie gewohnt ihre Fragen einreichen: entweder im Vorfeld per Mail an ukm-onlinetalk@ukmuenster.de oder live im Chat via YouTube. Weitere Informationen gibt es auch unter: www.ukm-onlinetalk.de