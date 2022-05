UKM-Streik dauert an: „Wir brauchen dringend mehr Personal“

Der Streik der Beschäftigten der sechs Unikliniken in NRW dauert an. Erneut haben die Angestellten - dieses Mal aus dem Patiententransport und Botendienst des UKM - ihrem Ärger Luft gemacht.

Seit mehr als drei Wochen wird am Uniklinikum Münster (UKM) gestreikt – genauso wie in den anderen fünf Unikliniken in NRW. Ein Teil der Beschäftigten fordert bessere Arbeitsbedingungen und einen „Tarifvertrag Entlastung“.