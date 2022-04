Ukraine-Hilfstransport geplant: Auch das Kinderheim wurde zerstört

Da der Krieg in der Ukraine unvermindert andauert, will die Zukunftswerkstatt Kreuzviertel einen zweiten Hilfstransport nach Kiew schicken, der notleidenden Kindern hilft. Jetzt wird noch eine Spedition gesucht.

Kinder im Keller einer Schule in Kiew, wo sie vorübergehend untergebracht waren, da ihr Kinderheim zerstört wurde, mit einem Teil der Hilfslieferung der Zukunftswerkstatt Kreuzviertel

Die Hilfslieferung der Zukunftswerkstatt Kreuzviertel an Krankenhäuser und Kinderheime in Kiew ist gut bei den notleidenden Menschen angekommen, berichtet Frank Laue vom Vorstand des Vereins, der allen Spendern herzlich dankt. Da das Kriegsgeschehen in der Ukraine unvermindert andauert, soll nun eine zweite Hilfsaktion durchgeführt werden, die laut Laue „vor allem der Versorgung mit weiteren kindgerechten Lebensmitteln, Hygieneartikeln für Kinder und wärmender Unterwäsche dienen soll“.

Denn die Menschen suchen angesichts der ständigen russischen Angriffe oft in kalten U-Bahnschächten Unterschlupf. Auch für diese neue Hilfslieferung bittet die Zukunftswerkstatt Kreuzviertel um Geldspenden.

Kinderheim unter Beschuss zerstört

Da ihr Kinderheim unter dem Beschuss zerstört wurde, mussten die Kinder vorübergehend in einer Schule untergebracht werden, weiß Laue von einem befreundeten Unternehmer mit engen Kontakten nach Münster, der in Kiew dafür sorge, dass die Hilfsgüter auch an Ort und Stelle ankommen. Denn inzwischen sind auch einige Kriegsgewinnler, wie Laue sie nennt, unterwegs, um sich mit Hilfslieferungen zu bereichern.

Deshalb sollen auch diesmal die Hilfsgüter bei der Umladung in Kleintransporter an der polnisch-ukrainischen Grenze nur an Fahrer übergeben werden, deren Namen und Autokennzeichen exakt abgeglichen werden.

Haferflocken, Nudeln und Eintöpfe

Für den zweiten Hilfstransport hat Laue mit seinem Helferteam bereits angeforderte Nahrungsmittel, darunter Haferflocken, Nudeln, Eintöpfe und Süßigkeiten, in Münster gekauft. „Inzwischen sind für manche Produkte infolge des Krieges die Preise um 10 bis 15 Prozent gestiegen“, musste Laue dabei feststellen.

Für den Transport sucht der Verein noch eine Spedition, „die mit einem 7,5 -Tonner oder einem 12-Tonnen-Lkw unterstützt“. Spenden für die neue Hilfslieferung werden gesammelt auf dem Vereinskonto der Zukunftswerkstatt Münster. Ansprechpartner für die Hilfsaktion: Frank Laue, E-Mail: f.laue@muenster.de, 02501/963 1833 oder 0174/93 55 213