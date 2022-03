Ukraine-Krieg: Sorge vor Anfeindungen in der Schule

Der Krieg in der Ukraine bewegt auch Kinder und Jugendliche in den Schulen in Münster. Unter ihnen gibt es auch nicht wenige aus russischstämmigen Familien. Sie sehen sich in einer schwierigen Rolle - und befürchten Anfeindungen.

Bei Ralf Brameier, Schulleiter des Pascal-Gymnasiums, kommen in diesen Tagen wieder Erinnerungen an die Zeit des Balkan-Krieges hoch. Es gab viele Geflüchtete aus den verfeindeten Volksgruppen, Ressentiments und Ablehnung fanden auf deutschen Schulhöfen ihre Fortsetzung. Und jetzt? Nun seien russischstämmige Familien latent in Sorge vor Anfeindungen – auch in den Schulen, bestätigt Brameier. Konkrete Vorfälle häuften sich bisher an seiner Schule nicht, wo nicht wenige Kinder mit russischen, aber auch ukrainischen, georgischen oder belarussischen Wurzeln unterrichtet werden, wie der Schulleiter ergänzt.